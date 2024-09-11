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Пенсия по инвалидности — кто может получить выплаты без страхового стажа

11 сентября 2024 12:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто может получить пенсию по инвалидности без стажа в Украине — деталі
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине пенсия по инвалидности обычно назначается при страховом стаже. Однако для военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, пенсия может быть назначена без страхового стажа.

О том, какие условия назначения пенсии и кто может получить ее без стажа, рассказывает OBOZ.UA.

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Детальнее о пенсиях по инвалидности

Пенсия по инвалидности выплачивается, когда лицо частично или полностью теряет способность работать из-за физических или психических нарушений. В Украине для назначения пенсии по инвалидности обычно требуется страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и группы инвалидности.

По состоянию на 2024 год действуют следующие требования к страховому стажу:

  • Для лиц с инвалидностью I и II группы: необходим стаж колеблется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности. Младшие нуждаются в меньшем стаже, тогда как старшие должны иметь больше лет стажа для получения пенсии.
  • Для лиц с инвалидностью III группы и лиц, лишившихся кормильца: необходимый стаж варьируется от 1 до 14 лет. Продолжительность стажа определяется также возрастом к моменту установления инвалидности или смерти кормильца.

Кто может получить пенсию по инвалидности без стажа

Есть отдельная категория лиц, которые могут получить пенсию по инвалидности без страхового стажа. Это касается лиц, получивших инвалидность при прохождении срочной военной службы. В таких случаях пенсия назначается независимо от наличия стажа, обеспечивающего социальную защиту военнослужащим, пострадавшим во время службы и утратившим трудоспособность.

Как назначают пенсию по инвалидности

Для получения пенсии по инвалидности гражданину следует пройти определенную процедуру. Сначала лицо должно обратиться в медицинское учреждение для получения направления на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), которая определяет степень потери трудоспособности и назначает соответствующую группу инвалидности. К документам, необходимым для представления на МСЭК, относятся:

  • паспорт и идентификационный код;
  • медицинская карта пациента;
  • справка от профильных врачей о состоянии здоровья;
  • трудовая книжка (при наличии);
  • копия истории болезни с подтверждением диагноза.

Комиссия не только определяет группу инвалидности, но и дает рекомендации по видам трудовой деятельности, которой лицо может заниматься с учетом инвалидности. МСЭК также оценивает причинно-следственные связи между инвалидностью и профессиональной деятельностью, несчастными случаями или болезнями, включая возникшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС или политических репрессий.

Что еще нужно знать

Напомним, лица, пострадавшие от последствий крушения на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение специальной пенсии в Украине. Этот вид пенсии не может быть ниже установленного государством минимального размера.

Мы также писали, что украинский омбудсмен считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсионным выплатам.

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