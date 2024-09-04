Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсия не менее 8 тыс. грн — кто имеет право на такие выплаты arrow

Пенсия не менее 8 тыс. грн — кто имеет право на такие выплаты

4 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому выплачивают не менее 8 тыс. гривен
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине есть некоторые категории граждан, определенные законодательством, пенсия которых должна стартовать с 8 тыс. гривен. Эксперты рассказали, кто имеет право на повышенный размер выплат.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

У кого из украинцев пенсия стартует с 8 тыс. грн.

Как поясняют в ПФУ, фиксированные законом пенсионные выплаты предусмотрены для чернобыльцев, в частности, лиц с инвалидностью и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно постановлению, пенсия для отдельных групп лиц может быть исключительно выше 8 тыс. гривен.

Так, для украинских граждан, получивших инвалидность из-за травм или болезней, вызванных катастрофой на ЧАЭС, установлены минимальные размеры пенсий. А именно:

  • гражданам с инвалидностью первой группы — 8,18 тыс. гривен;
  • гражданам с инвалидностью второй группы — 6,54 тыс. гривен;
  • гражданам с инвалидностью третьей группы — 5,04 тыс. гривен;
  • детям с инвалидностью — 5,04 тыс. гривен.

Особенности расчета пенсий

Для граждан-чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, пенсии рассчитывают по процентному отношению к средней зарплате по стране:

  • лица с инвалидностью первой группы — доля 100% средней зарплаты (13,37 тыс. гривен);
  • лица с инвалидностью второй группы — доля 80% средней зарплаты (10,7 тыс. гривен);
  • лица с инвалидностью третьей группы — доля 60% средней зарплаты (8,02 тыс. гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали, в каких случаях могут сократить выплаты для пожилых людей. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры финансы