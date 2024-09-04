Пенсии в Украине — кому выплачивают не менее 8 тыс. гривен

Пенсия не менее 8 тыс. грн — кто имеет право на такие выплаты
В Украине есть некоторые категории граждан, определенные законодательством, пенсия которых должна стартовать с 8 тыс. гривен. Эксперты рассказали, кто имеет право на повышенный размер выплат.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
У кого из украинцев пенсия стартует с 8 тыс. грн.
Как поясняют в ПФУ, фиксированные законом пенсионные выплаты предусмотрены для чернобыльцев, в частности, лиц с инвалидностью и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно постановлению, пенсия для отдельных групп лиц может быть исключительно выше 8 тыс. гривен.
Так, для украинских граждан, получивших инвалидность из-за травм или болезней, вызванных катастрофой на ЧАЭС, установлены минимальные размеры пенсий. А именно:
- гражданам с инвалидностью первой группы — 8,18 тыс. гривен;
- гражданам с инвалидностью второй группы — 6,54 тыс. гривен;
- гражданам с инвалидностью третьей группы — 5,04 тыс. гривен;
- детям с инвалидностью — 5,04 тыс. гривен.
Особенности расчета пенсий
Для граждан-чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, пенсии рассчитывают по процентному отношению к средней зарплате по стране:
- лица с инвалидностью первой группы — доля 100% средней зарплаты (13,37 тыс. гривен);
- лица с инвалидностью второй группы — доля 80% средней зарплаты (10,7 тыс. гривен);
- лица с инвалидностью третьей группы — доля 60% средней зарплаты (8,02 тыс. гривен).
Что еще стоит знать
Напомним, в ПФУ рассказали, в каких случаях могут сократить выплаты для пожилых людей. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат.
Также мы писали, что в сентябре 2024 года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.
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