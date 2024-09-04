Пенсії в Україні — кому виплачують не менше 8 тис. гривень

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні є деякі категорії громадян, визначені законодавством, пенсія яких має стартувати з 8 тис. гривень. Експерти розповіли, хто має право на підвищеного розміру виплати.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснюють у ПФУ, фіксовані законом пенсійні виплати передбачені для чорнобильців, зокрема осіб з інвалідністю та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Згідно з постановою, пенсія для окремих груп осіб може бути виключно вищою від 8 тис. гривень.

Так, для українських громадян, які отримали інвалідність через травми чи хвороби, спричинені катастрофою на ЧАЕС, встановлені мінімальні розміри пенсій. А саме:

громадянам з інвалідністю першої групи — 8,18 тис. гривень;

громадянам з інвалідністю другої групи — 6,54 тис. гривень;

громадянам з інвалідністю третьої групи — 5,04 тис. гривень;

дітям з інвалідністю — 5,04 тис. гривень.

Особливості розрахунку пенсій

Для громадян-чорнобильців, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, пенсії розраховують за відсотковим відношенням до середньої зарплати по країні:

особи з інвалідністю першої групи — частка 100% середньої зарплатні (13,37 тис. гривень);

особи з інвалідністю другої групи — частка 80% середньої зарплатні (10,7 тис. гривень);

особи з інвалідністю третьої групи — частка 60% середньої зарплатні (8,02 тис. гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, у яких випадках можуть скоротити виплати для людей похилого віку. Щоб цього не сталося, пенсіонери мають вчасно повідомляти про зміни, які впливають на розмір виплат.

Також ми писали, що ц вересні 2024 року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.