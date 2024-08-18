Кто может уйти на пенсию до 50 лет в Украине

Пенсия до 50 лет — кто имеет право получать выплаты раньше
В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет, но некоторые украинцы выходят на пенсию гораздо раньше. В частности, это касается судей, прокуроров, военных и правоохранителей.
Об этом сообщает OBOZ.UA.
Кто может уйти на пенсию до 50 лет
Отмечено, что около 1,5 миллионов украинцев получают пенсию по инвалидности, причем их средний пенсионный возраст составляет всего 46,5 лет. Пенсию в случае потери кормильца получает более полумиллиона человек, и их средний пенсионный возраст составляет всего 30,6 лет. Также известно, что военные и полицейские, которых также около полумиллиона, уходят на пенсию в среднем в 51,1 год. В то же время чернобыльцы выходят на пенсию в 42 года, прокуроры — в 47,1 лет, а судьи — в 55,4 лет.
В Украине специальные выплаты получают 11,3% населения, что значительно превышает показатели в странах ОЭСР. Например, в Польше этот показатель составляет всего 6%, то есть почти вдвое меньше, чем в Украине. В то же время украинцы со специальными пенсионными правами выходят на пенсию в среднем в 45 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на разные надбавки после достижения определенного возраста. Такие доплаты к пенсии автоматически начисляются, когда гражданин достигает определенного возрастного рубежа.
Мы также сообщали, что в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.
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