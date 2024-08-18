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Пенсия до 50 лет — кто имеет право получать выплаты раньше

18 августа 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто может уйти на пенсию до 50 лет в Украине
Выпуск курсантов высшего образования системы МВД. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет, но некоторые украинцы выходят на пенсию гораздо раньше. В частности, это касается судей, прокуроров, военных и правоохранителей.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Отмечено, что около 1,5 миллионов украинцев получают пенсию по инвалидности, причем их средний пенсионный возраст составляет всего 46,5 лет. Пенсию в случае потери кормильца получает более полумиллиона человек, и их средний пенсионный возраст составляет всего 30,6 лет. Также известно, что военные и полицейские, которых также около полумиллиона, уходят на пенсию в среднем в 51,1 год. В то же время чернобыльцы выходят на пенсию в 42 года, прокуроры — в 47,1 лет, а судьи — в 55,4 лет.

В Украине специальные выплаты получают 11,3% населения, что значительно превышает показатели в странах ОЭСР. Например, в Польше этот показатель составляет всего 6%, то есть почти вдвое меньше, чем в Украине. В то же время украинцы со специальными пенсионными правами выходят на пенсию в среднем в 45 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на разные надбавки после достижения определенного возраста. Такие доплаты к пенсии автоматически начисляются, когда гражданин достигает определенного возрастного рубежа.

Мы также сообщали, что в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ожидать дальнейшего повышения.

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