Пенсии в Украине — когда УБД начисляют выплаты

Пенсию украинцам, которые имеют на нее право, выплачивают ежемесячно. Это условие касается и участников боевых действий (УБД). Однако само начисление денег может происходить в разные дни.

Свои пенсионные выплаты люди получают в один и тот же период — с 4 по 25 число каждого месяца, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия УБД

Выплачивают пенсию украинцам по месту фактического проживания в отделениях Укрпошти, посредством адресной доставки или через банковские учреждения. Примечательно, что способ получения выплат подвязан под даты получения:

если пенсия поступают через банк, то ее начисляют согласно внутренним графикам финансовых учреждений;

если выплату пенсий переадресовывают на Укрпошту, то деньги выплачиваются по утвержденному графику предприятия — отдельно для всех участков.

"В случае изменения даты выплаты пенсий работники почтовой связи за месяц до того, как произойдут изменения, сообщают об этом пенсионеру с указанием причины изменения даты выплаты, - добавили в Пенсионном фонде", — пояснили в ПФУ.

Кто первым получает пенсию

Право получить свои деньги вне очереди, как отмечают в Пенсионном фонде, есть у:

украинцев с инвалидностью вследствие войны;

лиц с особыми заслугами перед Родиной;

членов семей погибших защитников.

Далее в списке идут люди с инвалидностью, которая получена не в результате боевых действий.

Ранее стало известно, что в Украине изменится часть надбавок к пенсионным выплатам в связи повышением прожиточного минимума. Так, женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей, смогут рассчитывать на доплату в 900 гривен. Также мы писали, кому в Украине присваивают статус ветерана труда. Известно, какие льготы он предоставляет.