Пенсії в Україні — коли УБД нараховують виплати

Пенсію українцям, які мають на неї право, виплачують щомісяця. Ця умова стосується й учасників бойових (УБД). Однак саме нарахування грошей може відбуватися у різні дні.

Свої пенсійні виплати люди отримують в один і той же період — з 4 по 25 число кожного місяця, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсія УБД

Виплачують пенсію українцям за місцем фактичного проживання у відділеннях Укрпошти, за допомогою адресної доставки або через банківські установи. Примітно, що спосіб отримання виплат підв’язаний під дати отримання:

якщо пенсія надходять через банк, то її нараховують згідно з внутрішніми графіками фінансових установ;

якшо виплату пенсій переадресовують на Укрпошту, то гроші виплачуються за затвердженим графіком підприємства — окремо для усіх дільниць.

"У разі зміни дати виплати пенсій працівники поштового зв’язку за місяць до того, як відбудуться зміни, повідомляють про це пенсіонера із зазначенням причини зміни дати виплати, — додали у Пенсійному фонді", — пояснили у ПФУ.

Хто першим отримує пенсію

Право отримати свої гроші позачергово, як зазначають у Пенсійному фонді, є в:

українців з інвалідністю внаслідок війни;

осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

членів родин загиблих захисників.

Далі у списку йдуть люди з інвалідністю, яка отримана не внаслідок бойових дій.

Раніше стало відомо, що в Україні зміниться частина надбавок до пенсійних виплат у зв’язку підвищенням прожиткового мінімуму. Так, жінки, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей, зможуть розраховувати на доплату у 900 гривень. Також ми писали, кому в Україні присвоюють статус ветерана праці. Відомо, які пільги він надає.