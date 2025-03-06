Пенсии в Украине — могут ли ФЛП увеличить свои выплаты

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине граждане, если им исполнилось 16 лет и они не являются лицами, которым государство назначило пенсию в солидарной системе, могут добровольно платить страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Таким образом они будут увеличивать свою зарплату для будущей пенсии.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как пояснили в госструктуре, добровольные взносы — это приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии.

"Добровольные взносы уплачиваются в соответствии с договором о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, который заключается с Пенсионным фондом", — говорится в сообщении.

Как зачисляются страховые взносы

Оплата засчитывается за месяц, в котором поступили средства на счета Пенсионного фонда. Именно этот месяц и учтут в страховой стаж, а также добавят зарплату — для незастрахованных лиц. Зато у застрахованных украинцев зарплата вырастет для исчисления пенсии.

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