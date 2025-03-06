Пенсії в Україні — чи можуть ФОПи збільшити свої виплати

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні громадяни, якщо їм виповнилося 16 років і вони не є особами, яким держава призначила пенсію у солідарній системі, можуть добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Таким чином вони збільшуватимуть свою зарплату для майбутньої пенсії.

Про це заявили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як пояснили у держструктурі, добровільні внески — це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.

"Добровільні внески сплачуються відповідно до договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що укладається з Пенсійним фондом", — йдеться у повідомленні.

Як зараховуються страхові внески

Оплата зараховується за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду. Саме цей місяць і врахують до страхового стажу, а також додадуть зарплату — для незастрахованих осіб. Натомість у застрахованих українців зарплата зросте для обчислення пенсії.

Раніше у Міністерстві соціальної політики пояснили, чому українцям краще влаштовуватися на офіційну роботу. В уряді кажуть, що це допоможе з інвестиціями у майбутнє.

Також ми розповідали, завдяки яким професіям українці точно отримають високі пенсії. Йдеться про виплати щонайменше 50% від зарплати.