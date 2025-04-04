Пенсии в Украине — что делать предпринимателям, чтобы зачислили стаж до 2004 года

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пенсионное законодательство в Украине существенно обновили в 2004 году. Тогда изменили и правила, по которым гражданам начислялся стаж за предпринимательскую деятельность.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Законодательство предусматривает, что в случае, если гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность до 1 января 2004 года, то это нужно подтвердить соответствующими документами. Это касается и деятельности, которая осуществлялась с применением специального торгового патента.

Какие подтверждающие документы для этого нужны:

специальный торговый патент;

документы о приобретении специального торгового патента (платежные поручения, банковские квитанции, документы, подтверждающие почтовый перевод).

Что еще стоит знать

В рамках пенсионной реформы, требования к страховому стажу в Украине постепенно будут увеличиваться. Так, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, гражданам достаточно иметь:

Для выхода на пенсию в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа.

Для пенсии в 63 года — от 22 до 32 лет страхового стажа.

Для пенсии в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Ежегодно эти требования пересматриваются в сторону увеличения. Поэтому к 2028 году для пенсии в 60 лет необходимо будет приобрести уже 35 лет стажа.

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