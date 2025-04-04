Пенсії в Україні — що робити підприємцям, аби зарахували стаж до 2004 року

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійне законодавство в Україні суттєво оновили у 2004 році. Тоді змінили й правила, за якими громадянам нараховувався стаж за підприємницьку діяльність.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як нараховується стаж за підприємництво до 2004 року

Законодавство передбачає, що у разі, якщо громадянин здійснював підприємницьку діяльність до 1 січня 2004 року, то це потрібно підтвердити відповідними документами. Це стосується й діяльності, яка здійснювалась із застосуванням спеціального торгового патенту.

Які підтверджувальні документи для цього потрібні:

спеціальний торговий патент;

документи про придбання спеціального торгового патенту (платіжні доручення, банківські квитанції, документи, які підтверджують поштовий переказ).

Що ще варто знати

Згідно з пенсійною реформою, вимоги до страхового стажу в Україні поступово збільшуватимуться. Так, щоби вийти на пенсію у 2025 році, громадянам достатньо мати:

Для виходу на пенсію у 60 років — щонайменше 32 роки страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу.

Для пенсії у 65 років — 15 років страхового стажу.

Щорічно ці вимоги переглядаються у бік зростання. Тож до 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде набути вже 35 років стажу.

Раніше ми пояснювали, хто з українців може достроково вийти на пенсію за віком. На розмір пільгової пенсії впливає тривалість стажу та отримуваної заробітної плати.

Також ми розповідали, в кого з громадян у 2025 році зросли мінімальні пенсійні виплати. Так, пенсію проіндексували на 11,5%.