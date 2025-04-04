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Пенсія для ФОП — як зарахувати увесь набутий стаж

4 квітня 2025 19:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пенсії в Україні — що робити підприємцям, аби зарахували стаж до 2004 року
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Пенсійне законодавство в Україні суттєво оновили у 2004 році. Тоді змінили й правила, за якими громадянам нараховувався стаж за підприємницьку діяльність

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

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Як нараховується стаж за підприємництво до 2004 року

Законодавство передбачає, що у разі, якщо громадянин здійснював підприємницьку діяльність до 1 січня 2004 року, то це потрібно підтвердити відповідними документами. Це стосується й діяльності, яка здійснювалась із застосуванням спеціального торгового патенту.

Які підтверджувальні документи для цього потрібні:

  • спеціальний торговий патент;
  • документи про придбання спеціального торгового патенту (платіжні доручення, банківські квитанції, документи, які підтверджують поштовий переказ).

Що ще варто знати 

Згідно з пенсійною реформою, вимоги до страхового стажу в Україні поступово збільшуватимуться. Так, щоби вийти на пенсію у 2025 році, громадянам достатньо мати:

  • Для виходу на пенсію у 60 років — щонайменше 32 роки страхового стажу.
  • Для пенсії у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу.
  • Для пенсії у 65 років — 15 років страхового стажу.

Щорічно ці вимоги переглядаються у бік зростання. Тож до 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде набути вже 35 років стажу. 

Раніше ми пояснювали, хто з українців може достроково вийти на пенсію за віком. На розмір пільгової пенсії впливає тривалість стажу та отримуваної заробітної плати.

Також ми розповідали, в кого з громадян у 2025 році зросли мінімальні пенсійні виплати. Так, пенсію проіндексували на 11,5%. 

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