Пенсії в Україні — що робити підприємцям, аби зарахували стаж до 2004 року

Пенсія для ФОП — як зарахувати увесь набутий стаж
Пенсійне законодавство в Україні суттєво оновили у 2004 році. Тоді змінили й правила, за якими громадянам нараховувався стаж за підприємницьку діяльність.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Як нараховується стаж за підприємництво до 2004 року
Законодавство передбачає, що у разі, якщо громадянин здійснював підприємницьку діяльність до 1 січня 2004 року, то це потрібно підтвердити відповідними документами. Це стосується й діяльності, яка здійснювалась із застосуванням спеціального торгового патенту.
Які підтверджувальні документи для цього потрібні:
- спеціальний торговий патент;
- документи про придбання спеціального торгового патенту (платіжні доручення, банківські квитанції, документи, які підтверджують поштовий переказ).
Що ще варто знати
Згідно з пенсійною реформою, вимоги до страхового стажу в Україні поступово збільшуватимуться. Так, щоби вийти на пенсію у 2025 році, громадянам достатньо мати:
- Для виходу на пенсію у 60 років — щонайменше 32 роки страхового стажу.
- Для пенсії у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу.
- Для пенсії у 65 років — 15 років страхового стажу.
Щорічно ці вимоги переглядаються у бік зростання. Тож до 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде набути вже 35 років стажу.
Раніше ми пояснювали, хто з українців може достроково вийти на пенсію за віком. На розмір пільгової пенсії впливає тривалість стажу та отримуваної заробітної плати.
Також ми розповідали, в кого з громадян у 2025 році зросли мінімальні пенсійні виплати. Так, пенсію проіндексували на 11,5%.
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