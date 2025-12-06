Минимальная пенсия повышенного уровня — кто получает в Украине 6 тыс. грн

Пожилая женщина с ребенком.Фото: Freepik

Дети погибших военнослужащих имеют право на повышенную минимальную пенсию в 2025 году. Украинское законодательство стремится максимально защитить семьи погибших бойцов, предоставляя стабильные и повышенные выплаты, превышающие стандартную минимальную пенсию большинства граждан.

Право детей на повышенную минимальную пенсию в 6 тыс. грн

Государство гарантирует, что размер пенсионной выплаты не может быть ниже установленных минимальных пределов, для детей погибших военнослужащих. Соответствующий вопрос регулирует закон №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно нормам документа, выплаты должны осуществляться отдельно каждому члену семьи, который имеет право на пенсию. Так, если речь идет о нескольких детях, то каждому ребенку гарантирована своя доля не менее минимума до совершеннолетия. В частности, для студентов дневных форм обучения поддержка должна длиться дольше.

Размер выплаты определяется как доля от денежного обеспечения военного на момент его смерти или гибели.

Сумма зависит от количества детей в семье:

в размере 70% от зарплаты — если речь идет об одном ребенке;

в размере 50% от зарплаты — если в семье двое и более детей.

Продолжительность получения выплат:

дети до 18 лет (совершеннолетия);

дети до 23 лет, если ребенок учится в профтехучилище или учреждении высшего образования на дневной форме.

В 2025 году государство гарантирует, что каждый ребенок погибшего бойца должен получать не ниже 6,1 тыс. грн ежемесячно, даже если рассчитанная доля вышла меньше. Тогда как обычная минимальная пенсия граждан в Украине составляет 2,36 тыс. грн.

Пенсия также предусмотрена для других членов семьи. Право предоставлено родителям, жене или мужу погибшего военнослужащего/ей. Речь идет о начислении выплат при соблюдении следующих условий:

размер составляет 70% от денежного обеспечения военного;

минимальная гарантированная сумма в 2025 году равна 7,8 тыс. грн в месяц.

Оформление пенсионных выплат для детей

В случае появления права у детей на пенсию в связи с потерей кормильца необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Нужно собрать такой пакет документов:

свидетельство о рождении (на всех детей);

свидетельство о смерти военного;

документы о подтверждении родственных связей (это может быть свидетельство о браке/решение суда об установлении опеки);

документы об обучении из учебного заведения для детей, которым более 18 лет;

справка о денежном обеспечении военного на время гибели (выдает воинская часть);

другие документы по законодательству (в частности, решение суда или органов соцзащиты в спорных вопросах).

