Как выйти на пенсию без стажа и сколько можно получить

Пенсия без стажа в Украине — кто имеет право на выплаты
Некоторые категории украинцев, не имеющих права на государственную пенсию, получают временную государственную помощь. Известно, кто может получать такие выплаты.
Об этом говорится на портале "Дія".
Какая пенсия без стажа
Лица, не имеющие достаточного страхового стажа для получения традиционной пенсии, могут претендовать на социальную помощь с 65 лет. Эта выплата, известная как соцпенсия по возрасту, рассчитывается индивидуально.
Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Однако она не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3028 гривен.
Важно знать, что социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересматривается каждые шесть месяцев. Сумма пособия зависит от изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.
Кто не имеет права на социальную пенсию
Социальная помощь по возрасту не назначается, если:
- Лицо уже получает любую пенсию, работает или имеет другой доход.
- В течение года кто-то из членов семьи совершил покупку или оплатил услуги на сумму более 50 тысяч гривен.
- Среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных (2 361 гривна).
- В ходе проверки обнаружены скрытые доходы, например от аренды жилья или неофициальной работы членов семьи.
- В собственности есть вторая квартира (сверх установленных норм площади) или более одного автомобиля или транспортного средства.
Что еще нужно знать
Напомним, размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов, чтобы обеспечить себе достойные выплаты, украинцы должны работать официально и регулярно платить взносы в систему социального страхования.
Мы также писали, что пенсия некоторых граждан может серьезно вырасти в 2025 году. Выплаты будут повышены благодаря новым доплатам, которые утвердило правительство.
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