Как выйти на пенсию без стажа и сколько можно получить

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев, не имеющих права на государственную пенсию, получают временную государственную помощь. Известно, кто может получать такие выплаты.

Об этом говорится на портале "Дія".

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Какая пенсия без стажа

Лица, не имеющие достаточного страхового стажа для получения традиционной пенсии, могут претендовать на социальную помощь с 65 лет. Эта выплата, известная как соцпенсия по возрасту, рассчитывается индивидуально.

Сумма пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Однако она не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3028 гривен.

Важно знать, что социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересматривается каждые шесть месяцев. Сумма пособия зависит от изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.

Кто не имеет права на социальную пенсию

Социальная помощь по возрасту не назначается, если:

Лицо уже получает любую пенсию, работает или имеет другой доход.

В течение года кто-то из членов семьи совершил покупку или оплатил услуги на сумму более 50 тысяч гривен.

Среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных (2 361 гривна).

В ходе проверки обнаружены скрытые доходы, например от аренды жилья или неофициальной работы членов семьи.

В собственности есть вторая квартира (сверх установленных норм площади) или более одного автомобиля или транспортного средства.

Что еще нужно знать

Напомним, размер пенсии в Украине зависит от нескольких ключевых факторов, чтобы обеспечить себе достойные выплаты, украинцы должны работать официально и регулярно платить взносы в систему социального страхования.

Мы также писали, что пенсия некоторых граждан может серьезно вырасти в 2025 году. Выплаты будут повышены благодаря новым доплатам, которые утвердило правительство.