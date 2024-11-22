Велика пенсія в Україні — від чого залежить розмір виплат

Пенсіонерка тримає в руках планшет. Фото: Pexels

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових факторів. Щоб забезпечити собі гідні виплати, українці повинні працювати офіційно та регулярно сплачувати внески до системи соціального страхування.

Про те, як забезпечити собі гідну пенсію, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Який розмір максимальної пенсії в Україні

На розмір пенсійного забезпечення українців впливають кілька важливих факторів: тривалість страхового стажу, розмір офіційної заробітної плати та сплачені пенсійні внески. Однак максимальна пенсія в країні обмежена законодавством і у 2024 році становить 23 610 гривень. Щоб отримувати такі виплати українцям потрібно мати:

щонайменше 35 років стажу;

офіційний дохід у розмірі 67 457 гривень на місяць.

Це означає, що з урахуванням усіх можливих надбавок, доплат, підвищень та цільової допомоги (крім доплат для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), більшість українців не зможуть отримувати на пенсії понад 23 610 грн.

Що впливає на розмір пенсійних виплат в Україні

Для забезпечення високих пенсійних виплат слід звернути увагу на такі чинники:

Офіційна зарплата: рівень пенсії безпосередньо залежить від суми офіційного доходу, з якого сплачуються страхові внески. Чим більша зарплата, тим більші відрахування, а отже, і пенсійне забезпечення. Тривалість стажу: щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати мінімум 21 рік страхового стажу. Чим більше стажу накопичила людина, тим більші виплати вона отримає. Добровільні внески: українці можуть робити додаткові внески через Пенсійний фонд, що дозволить створити фінансовий резерв для забезпеченого майбутнього.

Добровільні внески можуть робити як застраховані, так і незастраховані громадяни, які досягли 16-річного віку. Долучитися до програми може особа, яка хоча б раз була офіційно працевлаштована, а роботодавець вносив за неї ЄСВ. Водночас у період сплати добровільних внесків людина не повинна перебувати на пенсії.

Раніше ми писали, що у 2025 році деякі пенсіонери отримають додаткові гроші. Розмір щомісячної надбавки становитиме 2 361 грн.

Також ми писали, що деяким громадянам України можуть не зарахувати стаж, отриманий за кордоном. Це пов'язано зі змінами в законодавстві.