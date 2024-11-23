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Пенсія без стажу в Україні — хто має право на виплати

23 листопада 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримати
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Деякі категорії українців, які не мають права на державну пенсію, отримують тимчасову державну допомогу. Відомо, хто може отримувати такі виплати.

Про це йдеться на порталі "Дія".

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Яка пенсія без стажу

Особи, які не мають достатнього страхового стажу для отримання традиційної пенсії, можуть претендувати на соціальну допомогу з 65 років. Ця виплата, відома як соцпенсія за віком, розраховується індивідуально.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середнім доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Проте вона не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 028 гривень.

Важливо знати, що соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу переглядається кожні шість місяців. Сума допомоги залежить від змін у майновому стані та середньомісячному доході сім’ї.

Хто не має право на соціальну пенсію

Соціальна допомога за віком не призначається, якщо:

  • Особа вже отримує будь-яку пенсію, працює чи має інший дохід.
  • Протягом року хтось із членів сім’ї здійснив покупку чи оплатив послуги на суму понад 50 тисяч гривень.
  • Середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних (2 361 гривня).
  • Під час перевірки виявлено приховані доходи, наприклад, від оренди житла або неофіційної роботи членів сім’ї.
  • У власності є друга квартира (понад встановлені норми площі) або більше одного автомобіля чи транспортного засобу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, розмір пенсії в Україні залежить від кількох ключових факторів. Щоб забезпечити собі гідні виплати, українці повинні працювати офіційно та регулярно сплачувати внески до системи соціального страхування.

Ми також писали, що пенсія деяких громадян може серйозно зрости у 2025 році. Виплати будуть підвищені завдяки новим доплатам, які затвердив уряд. Розмір надбавки становитиме 2 361 грн на місяць.

Дія виплати пенсії гроші пенсіонери стаж

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