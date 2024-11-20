Додаткові виплати пенсіонерам — хто отримає 2 361 грн надбавки у 2025 році

Бабуся отримує пенсію.Фото: УНІАН

Розмір пенсії деяких громадян може серйозно зрости у 2025 році. Виплати будуть підвищені завдяки новим доплатам, які затвердив уряд. Розмір надбавки становитиме 2 361 грн на місяць.

Про те, хто отримає додаткові гроші у 2025 році, повідомили в Міністерстві фінансів України.

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Кому призначатимуть доплату

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, починаючи з 2025 року, пенсіонери, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, матимуть право на щомісячну доплату до пенсій у розмірі 2 361 гривню.

Ця ініціатива закладена в проєкті державного бюджету на наступний рік. Однак така допомога передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у:

зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

зоні гарантованого добровільного відселення.

Як пенсіонеру отримати доплату

Щоб отримати цю надбавку, важливо, щоб пенсіонер проживав або працював у зоні, що зазнала впливу аварії на Чорнобильській АЕС, у період:

до 26 квітня 1986 року;

від 26 квітня 1986 року та до 1 січня 1993 року.

Також варто зазначити, що надбавка не буде виплачуватись на постійній основі. Допомога надаватиметься лише під час дії воєнного стану в Україні або до моменту, коли людина покине зону обов’язкового відселення.

Перевірку даних для нарахування доплат здійснюватиме Пенсійний фонд України, використовуючи інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру та інших офіційних баз.

Раніше ми писали, що для виходу на пенсію українцям потрібно досягти встановленого віку та мати достатній стаж, який підвищуватимуть до 2028 року. За відсутності необхідного стажу на повну пенсію розраховувати не варто.

Також ми розповідали, що більшість пенсійних питань можна вирішити онлайн через електронні сервіси, але в окремих випадках потрібна особиста консультація. Записатись на прийом до ПФУ можна дистанційно, без відвідування установи.