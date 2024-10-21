Какие пенсии платят людям без трудового стажа в Украине — размер выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Даже если у украинцев нет достаточного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту, они все равно могут рассчитывать на помощь от государства. Социальная пенсия является важной формой поддержки для тех, кто не имел возможности работать или не накопил необходимый трудовой стаж. В то же время, для получения такой помощи следует соблюдать определенные возрастные и законодательные требования.

Об этом рассказывают Новости Pro.

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Какие выплаты могут получить пенсионеры без стажа

Украинцы, которые пока не имеют достаточного стажа для выхода на пенсию, могут ожидать достижения возраста, когда их стаж будет соответствовать установленным требованиям. Минимальные требования для получения пенсии по возрасту следующие:

в 60 лет нужно иметь 31 год стажа;

в 63 года — 21 год стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Украинцы, не имеющие необходимого трудового стажа для получения пенсии, могут рассчитывать на государственную поддержку в виде социальной помощи. Такая помощь назначается только по достижении 65 лет, и ее могут получить те, кто никогда не работал или не накопил необходимое количество лет стажа.

Сумма выплат для пенсионеров без стажа в 2024 году равна прожиточному минимуму, что составляет 2 361 гривну в месяц.

Кто может остаться без государственной поддержки

Для получения социальной пенсии необходимо обратиться в местные органы социальной защиты с пакетом документов, включающим паспорт, справку о страховом стаже из Пенсионного фонда и декларацию о доходах каждого члена семьи. В то же время, существуют определенные условия, при которых помощь могут не назначить.

Отказ можно получить, если в собственности заявителя есть вторая квартира или более одной машины, если средний доход семьи за последние шесть месяцев превышает 2 361 гривну в месяц. Кроме того, право на социальную пенсию теряется, если человек работает, уже получает пенсию или имеет другие источники дохода, например сдает квартиру в аренду. Еще одной причиной отказа может стать покупка товара или услуги на сумму более 50 000 гривен одним из членов семьи за последние шесть месяцев.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине уже в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом определенные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.

Мы также писали, что украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют определенные исключения. Известно, что пенсии в Украине не подлежат налогообложению.