Пенсії у 2026 році: держава гарантує доплати у понад 600 грн

Пенсії у 2026 році: держава гарантує доплати у понад 600 грн

Дата публікації: 28 березня 2026 06:10
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році для окремих категорій громадян державою передбачена додаткова пенсійна підтримка. Зокрема, дехто з українців зможе розраховувати на достроковий вихід на пенсію та доплату у понад 600 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Кому держава гарантує доплату до пенсії у близько 600 грн  

За інформацією Пенсійного фонду, розраховувати на додаткові щомісячні доплати на заслуженому відпочинку можуть громадяни зі статусом Учасника бойових дій (УБД).

Нюанси нарахування виплат для таких осіб прописані у статті 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". 

Норми статті передбачають, що за наявності статусу УБД держава додатково має здійснювати:

  • щомісячне нарахування доплати у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
  • щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття у 40 грн;
  • державну адресну допомогу до пенсії, якщо пенсія з доплатами, підвищеннями та нарахуваннями після індексації не перевищує певну суму.

Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2595 грн, то розмір доплати у 25% дорівнює 648 грн.

Також цього року встановлено новий "поріг" щомісячних пенсійних виплат. Для учасників бойових дій (УБД) він дорівнює 6 197 грн.

Інші привілеї для учасників бойових дій

Окрім того, статус УБД гарантує можливість оформити пенсію за віком раніше. Відповідно до чинних норм, таке право передбачене за наступних умов:

  1. Чоловіки — у разі досягнення 55 років, є 25 років страхового стажу;
  2. Жінки — у разі досягнення 50 років, є мінімально 20 років страхового стажу.

Остаточна сума пенсії учасників бойових дій буде різнитися, оскільки залежатиме від загального стажу та отриманих доходів, з яких сплачувались внески до ПФУ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що цьогоріч деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати доплати до пенсій за понаднормовий стаж. Відомо, коли громадяни можуть розраховувати на 259 грн доплати від ПФУ.  

Також Новини.LIVE розповідали, що навесні українцям переглянули пенсійні виплати. Зокрема, підвищились суми на майже 1 200 грн для осіб, які постраждали через аварію на ЧАЕС.  

Часті питання

Чи зберігається право на пенсії за військовими, поновленими на службі

За даними ПФУ, Якщо військовий пенсіонер повернеться на службу, то виплата призначеної раніше пенсії не припиниться. Однак після остаточного звільнення виплату можуть переглянути з урахуванням отриманих додаткових років військової служби. 

Таким чином, колишні військові, які повернулися на службу, матимуть право одночасно отримувати пенсію та продовжувати служити без втрати права на пенсію. 

Чому ветерана можуть позбавити УБД

Норми законодавства передбачають деякі випадки, коли можна втратити статус УБД. Анулювати його можуть особам, які вчинили умисний тяжкий/особливо тяжкий злочин під час служби, якщо було виявлено факт подання неправдивих даних про участь у бойових діях, якщо самостійно відмовитися. Рішення про це ухвалюють комісії, які надавали статус, або їхні правонаступники.

виплати пенсії гроші пенсіонери УБД
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
