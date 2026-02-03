Видео
Видео

Пенсии "поставили на паузу" — в Минсоцполитики назвали причину

Пенсии "поставили на паузу" — в Минсоцполитики назвали причину

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:05
Прекращение выплат пенсионерам — в Минсоцполитики объяснили, как вернуть пенсию
Женщина получает пенсию на Укрпоште. Фото: УНИАН

В 2026 году некоторым пенсионерам приостановили начисление пенсионных выплат. В частности это касается украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях или выехали за границу.

О том, почему выплаты приостановили и как их восстановить, рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему прекратили выплаты пенсионерам

По словам Улютина, еще в 2024 году был принят закон, согласно которому все граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, переехавшие оттуда в другие регионы Украины или выехавшие за границу, должны пройти идентификацию.

Этот закон также обязывает этих людей декларативно сообщить, что они не получают выплаты от страны-агрессора. У них было время в течение 2025 года на прохождение идентификации, но есть люди, которые этого не сделали. Поэтому им выплату пенсий приостановили.

"В течение января 2026 года мы (Минсоцполитики — ред.) пытались связаться с этими людьми. Части уже возобновили выплаты — мы дозвонились, Пенсионный фонд провел работу. Некоторые люди сами пошли идентифицироваться, когда не получили пенсии", — рассказал глава Минсоцполитики.

Министр также отметил, что пенсия за непрохождение идентификации не отменяется, она приостанавливается. Как только человек проходит эту процедуру, вся сумма ему будет возвращена и начислена на карточку.

Как возобновить пенсионные выплаты

Улютин пояснил, что единственным способом возврата пенсии является прохождение идентификации. Это можно сделать через Дію или через сайт Пенсионного фонда Украины.

Еще один вариант — видеоидентификация. Для этого надо обратиться в ПФУ для согласования времени и способа ее проведения.

Если же у человека нет такой возможности — отсутствует Дія-подпись или вообще нет приложения на телефоне, то можно лично посетить отделение Пенсионного фонда.

В случае, когда человек маломобильный, он может позвонить в ПФУ и пригласить к себе работника, чтобы пройти процедуру.

"Это норма закона, мы должны ее выполнять, и сейчас стараемся сделать максимально все возможное, чтобы люди были проинформированы, каким образом пройти идентификацию, а также предоставить данные о том, что они не получают выплаты от РФ. Для этого не нужны какие-то справки, достаточно декларативно это подтвердить", — отметил министр.

Он также добавил, что накануне Минсоцполитики провело встречу с общественными организациями, которые занимаются ВПЛ. Договорились, что они также через свои каналы проинформируют как можно большее количество людей, чтобы те все же смогли пройти идентификацию. Кроме того, поставлена задача Пенсионному фонду сконцентрироваться именно на работе с людьми, которым заблокировали пенсионные выплаты.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
