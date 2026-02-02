Пенсія з інвалідності І-ІІІ груп — чи змінилися правила у 2026 році

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

В Україні пенсії з інвалідності мають свої особливі умови призначення, що регулюються окремими нормами законодавства. Відомо, які діють правила оформлення, вимоги до страхового стажу та документів, необхідних для подання до Пенсійного фонду для різних груп у 2026 році.

Про це йдеться в інформації пресслужби головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.

Правила призначення пенсії з інвалідності у 2026 році

За інформацією фахівців ПФУ, у 2026 році призначення пенсій з інвалідності відбувається на основі таких умов:

Якщо громадянин отримав групу інвалідності, що призвела до повної або часткової втрати працездатності, за наявності необхідної кількості страхового стажу; Незалежно від того, коли саме настала інвалідність: під час роботи, при влаштуванні на роботу чи після її завершення; На весь термін встановлення групи інвалідності.

Цьогоріч залишаються актуальними для громадян три групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ). Її призначають залежно від ступеня втрати працездатності людиною. Також те, яка саме призначена група інвалідності, визначає розмір виплат. А саме:

для І групи — 100% від розміру пенсії за віком;

для ІІ групи — частка у 90% від пенсії за віком;

для ІІІ групи — 50% від розміру пенсії за віком.

У 2026 році мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем зросла до 2 595 грн. Саме цей показник є відправною точкою для визначення розміру пенсії для кожної окремої групи інвалідності. Останні два роки його не переглядали у зв'язку з війною. До цього становив 2361 грн.

Для призначення такої пенсії потрібен страховий стаж від одного до 15 років, залежно від віку громадянина на час встановлення інвалідності (І, ІІ, ІІІ групи). Якщо це сталося до 25 років, то необхідно мати один рік стажу, а далі вимоги зростають до 15 років.

Які необхідні документи для призначення пенсії

Пенсії з інвалідності мають свої особливі умови призначення. Зокрема, громадянам потрібно зібрати спеціальний пакет документів. У першу чергу, необхідна виписка з акта огляду, одержана від МСЕК або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. Також у списку необхідних документів:

паспорт та ідентифікаційний номер;

документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року (це може бути трудова книжка/військовий квиток/диплом про навчання);

документ з підтвердженням зміни прізвища, імені, по батькові (за необхідності);

свідоцтво про народження дітей.

Цьогоріч для громадян доступні кілька варіантів для подання документів:

дистанційно: портал е-послуг Пенсійного фонду, держпортал "Дія";

особисто: у сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації або проживання);

поштою: на адресу тероргану ПФУ (якщо йдеться про тимчасове проживання за кордоном).

Раніше ми писали, які правила призначення виплат для військових пенсіонерів, які вирішили повернутися на службу. Виплати за таких обставин підлягатимуть перегляду.

Також повідомлялося, що рівень мінімальної пенсії у 2026 році зріс. Однак реальна купівельна спроможність українців впала через подорожчання продуктів та послуг.