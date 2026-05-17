Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії багатодітним матерям: які доплати передбачені у травні

Пенсії багатодітним матерям: які доплати передбачені у травні

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 06:10
Пенсії за віком багатодітним матерям: умови та надбавки у травні 2026 року
Мама з дітьми, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною. Додаткові соціальні блага призначаються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених держбюджетом.

Про умови призначення пенсії за віком багатодітним матерям розповіли фахівці БФ "Право на захист", передають Новини.LIVE

Хто може претендувати на додаткову пенсію

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право особа:

  • за віком;
  • по інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Надання таких виплат передбачене Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Саме цей документ визначає механізм призначення додаткової державної підтримки громадянам, які мають вагомі трудові здобутки або особливі заслуги перед країною.

Згідно зі статтею 1 закону, претендувати на пенсію за особливі заслуги можуть, зокрема, багатодітні матері, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до досягнення шестирічного віку.

Читайте також:

Скільки доплачують до пенсії багатодітним матерям

Юристи зазначають, що розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи. Для багатодітних матерів цей розмір складає від 35 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей). З 1 січня 2026 року це показник встановлено на рівні 2 595 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям можуть не зарахувати до пенсії окремі роки стажу. Це пов’язано з переходом від паперових трудових книжок до електронного формату. Щоб не втратити стаж, треба терміново оцифрувати документи. 

Також Новини.LIVE писали про довічну пенсію для військових. Право на неї мають військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Вийти на пенсію можна незалежно від віку за наявності вислуги років. 

пенсії діти соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації