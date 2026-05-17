Пенсії за віком багатодітним матерям: умови та надбавки у травні 2026 року

Матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною. Додаткові соціальні блага призначаються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених держбюджетом.

Про умови призначення пенсії за віком багатодітним матерям розповіли фахівці БФ "Право на захист", передають Новини.LIVE.

Хто може претендувати на додаткову пенсію

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право особа:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Надання таких виплат передбачене Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Саме цей документ визначає механізм призначення додаткової державної підтримки громадянам, які мають вагомі трудові здобутки або особливі заслуги перед країною.

Згідно зі статтею 1 закону, претендувати на пенсію за особливі заслуги можуть, зокрема, багатодітні матері, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до досягнення шестирічного віку.

Скільки доплачують до пенсії багатодітним матерям

Юристи зазначають, що розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи. Для багатодітних матерів цей розмір складає від 35 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей). З 1 січня 2026 року це показник встановлено на рівні 2 595 грн на місяць.

