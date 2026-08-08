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Главная Финансы Пенсии через суд: как украинцам получить многолетние долги — инструкция

Пенсии через суд: как украинцам получить многолетние долги — инструкция

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 17:35
Верховный Суд вмешался в вопрос пенсионных задолженностей: начнут ли украинцам быстрее выплачивать деньги
Пенсионеры на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Тысячи украинских пенсионеров годами выигрывают судебные дела против Пенсионного фонда, но денег так и не получают. Формально решения есть, а на практике их исполнение затягивается на годы. Поэтому последнее решение Верховного Суда вызвало большой резонанс. Суд отказал правительству в попытке временно восстановить действие постановления, которое позволяло Пенсионному фонду выплачивать долги только тогда, когда на это появятся средства в бюджете.

Что это означает для пенсионеров, объяснили в Ассоциации налогоплательщиков Украины, передает Новини.LIVE.

Почему все говорят о постановлении № 821

Постановление Кабмина №821 позволяло Пенсионному фонду не спешить с исполнением судебных решений. Если человек выиграл суд по перерасчету пенсии или выплате задолженности, деньги могли выплачиваться годами — в пределах имеющихся бюджетных средств. Но это постановление суды двух инстанций признали незаконным.

Кабмин обжаловал решение, но Верховный Суд, открыв кассационное производство, отказался приостанавливать действие решений предыдущих инстанций. То есть на данный момент постановление № 821 по-прежнему не действует.

Почему правительство не хочет отказываться от этой схемы

Дело в том, что у Пенсионного фонда почти 97 миллиардов гривен задолженности по судебным решениям. Это средства, которые государство должно выплатить людям после выигранных судебных дел. В правительстве считают, что сразу найти такую сумму во время войны практически невозможно, ведь это может создать дополнительную нагрузку на бюджет.

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В то же время юристы напоминают, что даже сложная финансовая ситуация не отменяет обязанность государства исполнять решения судов.

Что сейчас могут сделать пенсионеры

Пока постановление № 821 не вступило в силу, у пенсионеров появилось больше возможностей добиваться своих денег. В частности, они могут:

  • получить исполнительный лист и обратиться в Государственную исполнительную службу;
  • попросить суд установить контроль за исполнением решения;
  • требовать от Пенсионного фонда официального отчета о выполнении судебного решения;
  • в случае длительного игнорирования решения инициировать вопрос об ответственности должностных лиц.

Юристы отмечают, что именно судебный контроль сегодня является одним из самых действенных механизмов воздействия на государственные органы.

Означает ли это, что все долги выплатят сразу?

К сожалению, несмотря на решение Верховного Суда, автоматических выплат не будет. Каждое дело будут рассматривать отдельно, а сам процесс может оставаться довольно длительным.

Эксперты также обращают внимание на то, что государство должно найти баланс между исполнением судебных решений и возможностями бюджета. По их мнению, в первую очередь средства должны получать обычные пенсионеры, а не получатели так называемых специальных пенсий.

Что следует сделать тем, кто уже выиграл суд

Если решение суда уже вступило в законную силу, не стоит ждать, что Пенсионный фонд сам перечислит средства. Юристы советуют оформить исполнительный лист, обратиться в службу исполнения решений и регулярно контролировать ход исполнения решения. При необходимости можно повторно обращаться в суд с заявлениями о контроле за его исполнением.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что период получения пособия по безработице автоматически засчитывается в страховой стаж при условии официальной регистрации в центре занятости. Кроме того, со 2 августа вступили в силу изменения, позволяющие включать в страховой стаж периоды официальной работы даже в случае неуплаты работодателем единого социального взноса.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионеров в августе ждут дополнительные выплаты. Ко Дню Независимости отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь от государства. В зависимости от статуса размер выплаты составит от 450 до 3 100 гривен, а большинству пенсионеров, имеющих на нее право, средства начислят автоматически вместе с августовской пенсией.

выплаты пенсии Верховный суд Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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