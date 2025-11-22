Пенсии в Украине — какие документы нужны для видеоидентификации и сохранения выплат

Пенсии 2025 — с какими документами проходить видеоидентификацию
Чтобы получать пенсии и другие социальные выплаты, некоторым украинцам время от времени нужно пройти процедуру идентификации. Сделать это необходимо до конца 2025 года.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, какие документы понадобятся, чтобы пройти видеоидентификацию.
Какие документы нужны для видеоидентификации
Физическая идентификация пенсионера происходит во время видеоконференцсвязи, когда получатель соцвыплат предоставляет документы, удостоверяющие его личность. В ПФУ отметили, что эта процедура проводится на основании документа, удостоверяющего:
- личность получателя/законного представителя/помощника;
- детей — на основании свидетельства о рождении ребенка.
Пенсионерам, чтобы пройти видеоидентификацию, нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины (или ID-карту) — этот документ в видеоконференции надо показать уполномоченному работнику ПФУ и назвать реквизиты (серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) — кроме людей, которые по религиозным убеждениям отказались его получать.
Как все происходит
Во время видеоконференцсвязи пенсионер отвечает на вопрос о пенсионном удостоверении. Например, представитель ПФУ может попросить предоставить реквизиты, или же расспросить о трудовой деятельности пенсионера. Если на идентификацию пришел законный представитель пенсионера, то у него должен быть документ, подтверждающий его полномочия.
Кто должен пройти идентификацию
По правительственному постановлению №299, требование касается:
- Тех, кто проживает на захваченных РФ территориях Запорожской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Харьковской, Днепропетровской областей и аннексированном Крыму.
- Тех, кто выехал из оккупации на подконтрольную Украине территорию, однако не стал на учет в украинском Пенсионном фонде.
- Тех, кто проживает за границей в течение 183 дней/имеют статус беженца/временного убежища.
Граждане, которые получают пенсии на текущие счета в украинских банках, на прохождение идентификации имеют время до 31 декабря 2025 года.
