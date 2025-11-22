Відео
Україна
Пенсії 2025 — з якими документами проходити відеоідентифікацію

Пенсії 2025 — з якими документами проходити відеоідентифікацію

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:45
Оновлено: 18:00
Пенсії в Україні — які документи треба для відеоідентифікації і збереження виплат
Чоловіки похилого віку. Фото: УНІАН

Щоб отримувати пенсії та інші соціальні виплати, деяким українцям час від часу потрібно проходити процедуру ідентифікації. Зробити це потрібно до кінця 2025 року. 

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, які документи знадобляться, щоб пройти відеоідентифікацію.

Читайте також:

Які документи треба для відеоідентифікації

Фізична ідентифікація особи відбувається під час відеоконференцзв'язку, під час якого отримувач соцвиплат надає документи, які посвідчують його особу. У ПФУ зауважили, що ця процедура проводиться на підставі документа, що посвідчує: 

  • особу одержувача/законного представника/помічника; 
  • дітей — на підставі свідоцтва про народження дитини.

Пенсіонерам, щоб пройти відеоідентифікацію, потрібно мати:

  • паспорт громадянина України (або ID-картку) — цей документ у відеоконференції треба показати уповноваженому працівнику ПФУ та назвати реквізити (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — крім осіб, які через релігійні переконання його не отримували.

Як усе відбувається 

Під час відеоконференцзв'язку пенсіонер відповідає на питання про пенсійне посвідчення. Наприклад, представник ПФУ може попросити надати реквізити, або ж розпитати про трудову діяльність пенсіонера.
Якщо на ідентифікацію прийшов законний представник пенсіонера, то у нього має бути документ, який підтверджує його повноваження.

Хто має пройти ідентифікацію

За урядовою постановою №299, вимога стосується:

  • Тих, хто проживає на захоплених РФ територіях Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської, Дніпропетровської областей та анексованому Криму.
  • Тих, хто виїхав з окупації на підконтрольну Україні територію, проте не став на облік в українському Пенсійному фонді.
  • Тих, хто проживає за кордоном впродовж 183 днів/мають статус біженця/тимчасового прихистку.

Громадяни, які отримують пенсії на поточні рахунки в українських банках, на проходження ідентифікації мають час до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, кому з пенсіонерів може знадобитися довідка про доходи. Також відомо, як оформити цей документ онлайн. Ще ми розповідали, які зміни чекають на українців, які планують йти на пенсію у 2026 році. Деяким з ним потрібно звернути увагу на стаж. 

виплати пенсіонери документи Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
