Пенсії в Україні — які документи треба для відеоідентифікації і збереження виплат

Пенсії 2025 — з якими документами проходити відеоідентифікацію
Щоб отримувати пенсії та інші соціальні виплати, деяким українцям час від часу потрібно проходити процедуру ідентифікації. Зробити це потрібно до кінця 2025 року.
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, які документи знадобляться, щоб пройти відеоідентифікацію.
Які документи треба для відеоідентифікації
Фізична ідентифікація особи відбувається під час відеоконференцзв'язку, під час якого отримувач соцвиплат надає документи, які посвідчують його особу. У ПФУ зауважили, що ця процедура проводиться на підставі документа, що посвідчує:
- особу одержувача/законного представника/помічника;
- дітей — на підставі свідоцтва про народження дитини.
Пенсіонерам, щоб пройти відеоідентифікацію, потрібно мати:
- паспорт громадянина України (або ID-картку) — цей документ у відеоконференції треба показати уповноваженому працівнику ПФУ та назвати реквізити (серія, номер, дата видачі паспорта, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — крім осіб, які через релігійні переконання його не отримували.
Як усе відбувається
Під час відеоконференцзв'язку пенсіонер відповідає на питання про пенсійне посвідчення. Наприклад, представник ПФУ може попросити надати реквізити, або ж розпитати про трудову діяльність пенсіонера.
Якщо на ідентифікацію прийшов законний представник пенсіонера, то у нього має бути документ, який підтверджує його повноваження.
Хто має пройти ідентифікацію
За урядовою постановою №299, вимога стосується:
- Тих, хто проживає на захоплених РФ територіях Запорізької, Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської, Дніпропетровської областей та анексованому Криму.
- Тих, хто виїхав з окупації на підконтрольну Україні територію, проте не став на облік в українському Пенсійному фонді.
- Тих, хто проживає за кордоном впродовж 183 днів/мають статус біженця/тимчасового прихистку.
Громадяни, які отримують пенсії на поточні рахунки в українських банках, на проходження ідентифікації мають час до 31 грудня 2025 року.
