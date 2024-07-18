Цены на горючее взлетят осенью — Рада одобрила новые акцизы

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 18 июля, украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

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Подробнее о поддержании законопроекта

Нардеп отметил, что документ был поддержан в общей сложности 231 голосом с необходимых 226-ти.

В законопроекте предполагается поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до января 2028 года. В итоге акциз приведут к уровню:

на бензин — до 359 евро за 1 тыс. л;

на дизельное топливо — 330 евро за 1 тыс. л;

на сжиженный газ — 70 евро за 1 тыс. л.

В настоящее время ставка акциза составляет:

для бензина — 213,5 евро за 1 тыс. л;

для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. л;

автогаза — 52 евро за 1 тыс. л;

альтернативного топлива — 162 евро за 1 тыс. л.

Цены на бензин и газ во время первого этапа должны повыситься с 1 сентября 2024 года.

Ставки акциза. Источник: Налоговый комитет

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является приведение украинского законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС) в рамках выполнения Соглашения об ассоциации, для установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины 4 июля одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.

Также мы писали, что цены на бензин А-95+ и А-92 за последние сутки выросли на четыре копейки. Также на украинских заправках подорожал автогаз. В то же время, стоимость дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.