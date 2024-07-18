Цены на горючее взлетят осенью — Рада одобрила новые акцизы

Топливо подорожает — Рада поддержала повышение акцизного налога
В четверг, 18 июля, украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.
Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.
Подробнее о поддержании законопроекта
Нардеп отметил, что документ был поддержан в общей сложности 231 голосом с необходимых 226-ти.
В законопроекте предполагается поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до января 2028 года. В итоге акциз приведут к уровню:
- на бензин — до 359 евро за 1 тыс. л;
- на дизельное топливо — 330 евро за 1 тыс. л;
- на сжиженный газ — 70 евро за 1 тыс. л.
В настоящее время ставка акциза составляет:
- для бензина — 213,5 евро за 1 тыс. л;
- для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. л;
- автогаза — 52 евро за 1 тыс. л;
- альтернативного топлива — 162 евро за 1 тыс. л.
Цены на бензин и газ во время первого этапа должны повыситься с 1 сентября 2024 года.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является приведение украинского законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС) в рамках выполнения Соглашения об ассоциации, для установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС.
Что еще стоит знать
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины 4 июля одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.
Также мы писали, что цены на бензин А-95+ и А-92 за последние сутки выросли на четыре копейки. Также на украинских заправках подорожал автогаз. В то же время, стоимость дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.
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