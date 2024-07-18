Ціни на пальне злетять восени — Рада схвалила нові акцизи

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 18 липня, український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Читайте також:

Детальніше про схвалення законопроєкту

Нардеп зазначив, що документ підтримали в цілому 231 голосом із необхідних 226.

У законопроєкті передбачається поетапне підвищення акцизів на види пального до січня 2028 року. У підсумку акциз приведуть до рівня:

на бензин — до 359 євро за 1 тис. л;

на дизельне пальне — 330 євро за 1 тис. л;

на скраплений газ — 70 євро за 1 тис. л.

Нині ставка акцизу становить:

для бензину 213,5 євро за 1 тис. л;

для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. л;

автогазу — 52 євро за 1 тис. л;

альтернативного палива — 162 євро за 1 тис. л.

Ціни на бензин та на газ під час першого етапу мають підвищитися з 1 вересня 2024 року.

Ставки акцизу. Джерело: Податковий комітет

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є приведення українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС) в рамках виконання Угоди про асоціацію, задля встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, що передбачені Директивою № 2003/96/ЄС.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

Також ми писали, що ціни на бензин А-95+ та А-92 за останню добу зросли на чотири копійки. Також на українських заправках здорожчав автогаз. Водночас вартість дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.