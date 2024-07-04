Ціни на бензин зростуть — в Україні схвалили підвищення акцизів на пальне

Голосування у Верховній Раді України. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради України у четвер, 4 липня, схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Детальніше про підвищення акцизів на пальне

Він повідомив, що за фактом залишили версію, яку подавали до першого читання.

"Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)", — зазначив він.

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Отже, акцизи на пальне зростуть з 1 вересня 2024 року. Тобто ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

на бензини — до 242,60 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне — до 177,60 євро за 1 000 літрів;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Важливо зазначити, що ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости орієнтовно на 1,5-2 гривні за літр: бензин — до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне — до 55,58 гривні за літр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Україна планує запровадити акцизний податок на напої з цукром, що має на меті реформувати податкову політику та покращити здоров'я населення. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Також відомо, що парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо його буде ухвалено, ціни на тютюнові вироби можуть значно зрости.