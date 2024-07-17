Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 18 липня

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на бензин А-95+ та А-92 за останню добу зросли на чотирі копійки. Також на українських заправках здорожчав автогаз. Водночас вартість дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 18 липня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 18 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 18 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,09 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л;

дизельне пальне — 52,73 грн/л;

скраплений газ — 26,83 грн/л.

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,51 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 26,73 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 18 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 18 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

Ми також писали, що Ford повертає культову модель Capri після того, як приблизно 38 років назад її зняли з виробництва. Це сталося лише за кілька днів після того, як Honda оголосила про повернення Prelude, а Toyota, за чутками, має намір відродити спорткари MR-2 та Celica.