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Овощи, мясо, молоко и яйца заметно подорожают — эксперт назвал на сколько

15 октября 2024 06:38
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В осенне-зимний период из-за неурожая и уменьшения кормовой базы в Украине вырастут цены на продукты
Человек, держащий собранный урожай овощей. Фото: Pinterest
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В осенне-зимний период в Украине могут заметно подорожать популярные виды продуктов. Это касается курятины, овощей, молочной группы товаров, а также яиц.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, информирует Медиацентр Украина.

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На сколько подорожают продукты в Украине

По словам эксперта, цена на эти товары может увеличиться на 10-15%. Он объяснил, что пострадает, прежде всего, овощная группа.

Молочные продукты прибавят в стоимости потому, что в холодный период времени коровы дают меньше молока. Кроме того, в Украине уменьшение количества урожая, той же кормовой базы, той же кукурузы, которая поднялась в цене, соответственно, заготовка кормов будет дорожать, следовательно, будет реализоваться на рынки значительно дороже.

"Я думаю, что в среднем в течение этого осенне-зимнего периода времени, а мы уже видим, что доля поднятия цены на молочную продукцию произошла в августе плюс 5%, плюс 3-5% произошли в сентябре, и думаю такая стабильная ситуация будет. Возможно, даже до февраля месяца сопровождаться. Та же ситуация может происходить и с яйцами, с мясом курятины соответственно", — отметил Денис Марчук.

Напомним, в сентябре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 1,7%. С начала года цены повысились на 6,5%.

Мы также писали, что в Украине 2024 оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.

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