Помощь по безработице — кому могут отказать в 2024 году

Центр занятости. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Украине во время войны ужесточились требования для получения статуса безработного. В 2024 году его предоставляют лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет заработка и других доходов, готовы и способны начать работать.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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Как отмечается, получить статус безработного граждане могут в областных, городских, районных, горрайонных центрах занятости или в филиалах региональных центров занятости.

В то же время, во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — 360 календарных дней.

Подавать заявления на получение услуги заявители могут лично или заполнив заявление дистанционно на получение услуги на портале "Дія".

В 2024 году гражданам могут отказывать в предоставлении такого статуса по ряду причин. А именно:

При отказе от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;

Невозврата денег (в случае принятия решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости соцуслуг при предварительной регистрации по результатам проведенного расследования страхового случая, судебного решения/иных оснований, предусмотренных законодательством;

В случае установления факта занятости лица, кроме занятости трудом, связанным с организацией подготовки/проведения президентских выборов, народных депутатов, местных выборов, исполнения обязанностей присяжного в суде);

В случае подачи заявления о предоставлении возобновления статуса безработного гражданином, не указанным в части первой статьи 43 закона "О занятости населения";

При отсутствии на дату принятия решения о предоставлении/обновлении статуса зарегистрированного безработного документов и данных из реестров и баз, указанных в пунктах 18-19 порядка № 446;

В случае подачи заявления о предоставлении статуса безработного раньше срока, установленного законодательством (абзацем первым пункта 24, абзацами третьим, четвертым, шестым пункта 34 Порядка № 446);

При наличии у лица статуса зарегистрированного безработного.

В то же время, граждане могут написать жалобу на отказ. Ее может подать обжалователь или представитель обжалователя. Жалобы необходимо подавать в окружной админсуд.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не следует ожидать повышения зарплат.

Ранее мы писали, что в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысяч гривен в месяц.