Новая почта анонсировала удобный сервис для покупателей — как воспользоваться и сколько стоит

Новая почта ввела услугу для посетителей ТРЦ — сколько стоит
Логистический оператор "Новая почта" анонсировал удобную услугу для посетителей торгово-развлекательных центров. Покупатели теперь могут оставлять вещи в почтоматах.
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты, передают Новини.LIVE.
"Положите пакеты в ячейку и продолжайте шопинг со свободными руками. Забрать вещи сможете в любой удобный момент", — говорится в сообщении компании.
Как воспользоваться услугой
Чтобы оставить покупки на хранение, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Создать отправление в мобильном приложении Новой почты.
- Поместить покупки в свободную ячейку почтомата.
- Закрыть ее и вещи будут ждать вас.
При оформлении услуги в отделении или пункте выдачи надо обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".
Сколько стоит услуга
Стоимость услуги составляет 30 грн и включает хранение вещей на такой срок:
- 5 дней — в почтомате;
- 7 дней — в отделении;
- 7 дней — в пункте приема выдачи.
Вес вещей для хранения в почтомате не должен превышать 20 кг (для каждого отдельного места). Допустимые параметры: длина — до 40 см, высота — до 60 см, ширина — до 30 см.
По истечении пятидневного срока вещи будут перемещены в ближайшее отделение Новой почты. Переадресация оплачивается отдельно.
Ранее мы рассказывали, что почтово-логистический оператор Meest Почта ввел новую тарифную модель доставки по всей территории Украины. Изменения начали работать уже с 1 марта.
Также узнавайте, какие посылки Новая почта не выдает "анонимам". Некоторые типы отправлений можно получить только после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
