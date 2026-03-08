Видео
Главная Финансы Новая почта ввела услугу для посетителей ТРЦ — сколько стоит

Новая почта ввела услугу для посетителей ТРЦ — сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 16:32
Новая почта анонсировала удобный сервис для покупателей — как воспользоваться и сколько стоит
Новая почта запустила хранение покупок в ТРЦ. Фото: Новини.LIVE, Новая почта. Коллаж: Новини.LIVE

Логистический оператор "Новая почта" анонсировал удобную услугу для посетителей торгово-развлекательных центров. Покупатели теперь могут оставлять вещи в почтоматах.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Положите пакеты в ячейку и продолжайте шопинг со свободными руками. Забрать вещи сможете в любой удобный момент", — говорится в сообщении компании.

Как воспользоваться услугой

Чтобы оставить покупки на хранение, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Создать отправление в мобильном приложении Новой почты.
  2. Поместить покупки в свободную ячейку почтомата.
  3. Закрыть ее и вещи будут ждать вас.

При оформлении услуги в отделении или пункте выдачи надо обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".

Сколько стоит услуга

Стоимость услуги составляет 30 грн и включает хранение вещей на такой срок:

  • 5 дней — в почтомате;
  • 7 дней — в отделении;
  • 7 дней — в пункте приема выдачи.

Вес вещей для хранения в почтомате не должен превышать 20 кг (для каждого отдельного места). Допустимые параметры: длина — до 40 см, высота — до 60 см, ширина — до 30 см.

По истечении пятидневного срока вещи будут перемещены в ближайшее отделение Новой почты. Переадресация оплачивается отдельно.

Ранее мы рассказывали, что почтово-логистический оператор Meest Почта ввел новую тарифную модель доставки по всей территории Украины. Изменения начали работать уже с 1 марта.

Также узнавайте, какие посылки Новая почта не выдает "анонимам". Некоторые типы отправлений можно получить только после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

тарифы Новая почта ТРЦ цены услуги
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
