Новая почта анонсировала удобный сервис для покупателей — как воспользоваться и сколько стоит

Логистический оператор "Новая почта" анонсировал удобную услугу для посетителей торгово-развлекательных центров. Покупатели теперь могут оставлять вещи в почтоматах.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты, передают Новини.LIVE.

"Положите пакеты в ячейку и продолжайте шопинг со свободными руками. Забрать вещи сможете в любой удобный момент", — говорится в сообщении компании.

Как воспользоваться услугой

Чтобы оставить покупки на хранение, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Создать отправление в мобильном приложении Новой почты. Поместить покупки в свободную ячейку почтомата. Закрыть ее и вещи будут ждать вас.

При оформлении услуги в отделении или пункте выдачи надо обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".

Сколько стоит услуга

Стоимость услуги составляет 30 грн и включает хранение вещей на такой срок:

5 дней — в почтомате;

7 дней — в отделении;

7 дней — в пункте приема выдачи.

Вес вещей для хранения в почтомате не должен превышать 20 кг (для каждого отдельного места). Допустимые параметры: длина — до 40 см, высота — до 60 см, ширина — до 30 см.

По истечении пятидневного срока вещи будут перемещены в ближайшее отделение Новой почты. Переадресация оплачивается отдельно.

