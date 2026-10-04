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Главная Финансы Отопление в Украине: когда придет первый счет и как не переплатить за тепло

Отопление в Украине: когда придет первый счет и как не переплатить за тепло

Ua ru
4 октября 2026 16:30
Отопление в Украине начнется в октябре: когда придут первые счета и как будет рассчитана сумма за тепло
Женщина считает деньги над квитанцией. Фото: Новини.LIVE

Отопление в Украине начнут подавать уже в октябре, а отопительный сезон начнется в зависимости от погоды и решения местных властей. Ориентировочно тепло могут начать подавать с 20–25 октября, после чего украинцы получат первые счета за отопление. При этом сумма в счетах будет зависеть не только от даты начала подачи тепла, но и от объема потребления, тарифа и особенностей учета в конкретном доме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Когда в Украине начнут подавать отопление

Единой даты начала отопительного сезона для всей страны нет. Решение о запуске отопления принимают органы местного самоуправления с учетом погодных условий.

Одним из основных условий для начала отопительного сезона является температура воздуха. Если среднесуточная температура в течение трех суток составляет плюс 8 градусов или ниже, местные власти могут принять решение о начале подачи тепла.

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По ориентировочным прогнозам, в 2026 году отопительный сезон в Украине может начаться в период с 20 по 25 октября. При этом в разных городах тепло может появиться в разные дни.

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Когда украинцы получат первые счета за отопление

После запуска отопления потребителям не придется сразу платить за весь отопительный сезон. Начисления производятся за конкретный расчетный период.

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Если тепло в дом начнут подавать в октябре, первый счет будет сформирован с учетом услуг, предоставленных в течение соответствующего расчетного периода. Поэтому дата начала отопления напрямую повлияет на сумму первого счета.

В то же время не стоит ожидать, что первый счет будет одинаковым для всех украинцев. Сумма будет зависеть от того, когда именно дом начал получать тепло, сколько тепловой энергии было потреблено и по какому тарифу производится расчет.

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От чего будет зависеть сумма в первом счете

Стоимость отопления для конкретного потребителя зависит от нескольких показателей. В частности, учитывается тариф на тепловую энергию и объем потребления.

Если в доме установлен прибор учета тепловой энергии, расчет может производиться с учетом его показаний. Потребленное домом тепло распределяется между квартирами в соответствии с установленным порядком.

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На итоговую сумму также могут влиять площадь квартиры и особенности системы отопления конкретного дома.

Именно поэтому жильцы двух домов в одном городе могут получить разные счета за один и тот же месяц.

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Что проверить в первой платежке

Когда придет первый счет за отопление, не стоит ориентироваться только на итоговую сумму. Потребителю следует проверить, за какой период произведены начисления и какие показатели были использованы при расчете.

В платежке стоит обратить внимание на:

  • расчетный период;
  • тариф на тепловую энергию;
  • объем потребленного тепла;
  • показания домового счетчика, если он установлен;
  • площадь, по которой производится начисление;
  • общую сумму к оплате.

Это особенно важно в начале сезона, когда отопление могут включить не с первого числа месяца. В таком случае первый счет будет касаться соответствующего расчетного периода, а не всего отопительного сезона.

Когда нужно оплатить отопление

После получения платежки необходимо обратить внимание на указанный в ней срок оплаты. Он зависит от условий предоставления услуги и договора с потребителем.

Если в платежке возникли непонятные начисления или сумма существенно отличается от ожидаемой, потребитель может обратиться к поставщику услуги и попросить проверить расчет.

Также стоит сохранять платежки и показания счетчика, если дом оборудован прибором учета. Это поможет проверить правильность начислений в случае возникновения спорной ситуации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с октября украинцы могут получать счета за газ в соответствии с обновленными требованиями. В счетах должны более четко разграничиваться стоимость газа, его распределение и налоги, а потребители смогут выбирать бумажный или цифровой формат документа. Изменения призваны сделать коммунальные начисления более понятными для потребителей.

Также Новини.LIVE сообщали о начале нового отопительного периода для получателей жилищных субсидий. Части домохозяйств помощь переназначат автоматически, а некоторым украинцам нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд. Если обратиться в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с его начала при наличии права на помощь.

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Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна
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