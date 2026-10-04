Опалення в Україні стартує у жовтні: коли прийдуть перші платіжки та як сформують суму за тепло

Жінка рахує гроші над платіжкою. Фото: Новини.LIVE

Опалення в Україні почнуть подавати вже у жовтні, а опалювальний сезон стартуватиме залежно від погоди та рішення місцевої влади. Орієнтовно тепло можуть почати подавати з 20–25 жовтня, після чого українці отримають перші рахунки за опалення. Водночас сума у платіжках залежатиме не лише від дати запуску тепла, а й від обсягу споживання, тарифу та особливостей обліку в конкретному будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на видання "На пенсії".

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Коли в Україні почнуть подавати опалення

Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї країни немає. Рішення про запуск тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов.

Однією з основних умов для початку опалювального сезону є температура повітря. Якщо середньодобова температура протягом трьох діб становить плюс 8 градусів або нижче, місцева влада може ухвалити рішення про початок опалення.

За орієнтовними прогнозами, у 2026 році опалювальний сезон в Україні може стартувати у період з 20 до 25 жовтня. Водночас у різних містах тепло може з'явитися у різні дні.

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Коли українці отримають перші платіжки за тепло

Після запуску опалення споживачам не доведеться одразу платити за весь опалювальний сезон. Нарахування проводять за конкретний розрахунковий період.

Якщо тепло у будинку почнуть подавати у жовтні, перша платіжка буде сформована з урахуванням послуги, наданої протягом відповідного розрахункового періоду. Тому дата початку опалення безпосередньо впливатиме на перший рахунок.

Водночас не варто очікувати, що перша платіжка буде однаковою для всіх українців. Сума залежатиме від того, коли саме будинок почав отримувати тепло, скільки теплової енергії було спожито та за яким тарифом проводиться розрахунок.

Від чого залежатиме сума у першій платіжці

Вартість опалення для конкретного споживача залежить від кількох показників. Зокрема, враховується тариф на теплову енергію та обсяг споживання.

Якщо у будинку встановлений прилад обліку теплової енергії, розрахунок може проводитися з урахуванням його показників. Спожите будинком тепло розподіляється між квартирами відповідно до встановленого порядку.

На підсумкову суму також можуть впливати площа квартири та особливості системи опалення конкретного будинку.

Саме тому мешканці двох будинків в одному місті можуть отримати різні рахунки за один і той самий місяць.

Що перевірити у першій платіжці

Коли прийде перший рахунок за опалення, не варто орієнтуватися лише на підсумкову суму. Споживачеві варто перевірити, за який період проведено нарахування та які показники використали під час розрахунку.

У платіжці варто звернути увагу на:

розрахунковий період;

тариф на теплову енергію;

обсяг спожитого тепла;

показники будинкового лічильника, якщо він встановлений;

площу, за якою проводиться нарахування;

загальну суму до сплати.

Це особливо важливо на початку сезону, коли опалення можуть запустити не з першого числа місяця. У такому випадку перший рахунок стосуватиметься відповідного розрахункового періоду, а не всього опалювального сезону.

Коли потрібно заплатити за опалення

Після отримання платіжки потрібно звернути увагу на зазначений у ній строк оплати. Він залежить від умов надання послуги та договору зі споживачем.

Якщо у платіжці виникли незрозумілі нарахування або сума суттєво відрізняється від очікуваної, споживач може звернутися до виконавця послуги та попросити перевірити розрахунок.

Щоб не переплачувати за тепло, споживачам варто насамперед перевіряти період нарахування, тариф та обсяг спожитої теплової енергії. Якщо дані у платіжці не відповідають показникам обліку або виникли сумніви щодо розрахунку, потрібно звернутися до виконавця послуги для перевірки.

Також варто зберігати платіжки та показники лічильника, якщо будинок обладнаний приладом обліку. Це допоможе перевірити правильність нарахувань у разі виникнення спірної ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що з жовтня українці можуть отримувати газові платіжки за оновленими вимогами. У рахунках мають чіткіше розмежовувати вартість газу, його розподіл та податки, а споживачі зможуть обирати паперовий або цифровий формат документа. Зміни покликані зробити комунальні нарахування зрозумілішими для споживачів.

Також Новини.LIVE повідомляли про початок нового опалювального періоду для отримувачів житлових субсидій. Частині домогосподарств допомогу перепризначать автоматично, а деяким українцям потрібно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду. Якщо звернутися протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з його початку за наявності права на допомогу.