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Главная Финансы Касается владельцев газовых приборов: за что могут взыскать 2 000 грн

Касается владельцев газовых приборов: за что могут взыскать 2 000 грн

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 08:50
Владельцы газовых приборов должны заплатить до 2 000 грн: за что могут взыскать
Люди с документами, газ. Фото: Нафтогаз, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине техническое обслуживание газовых сетей и приборов является обязательным условием эксплуатации для каждого потребителя. Тариф на соответствующую услугу может достигать 2 000 грн, а за нарушение соответствующего правила предусмотрено наказание.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальницы службы технического обслуживания филиала "Газсети" Юлии Марецкой.

Какие условия проведения проверки газовых сетей и приборов

Как отметила специалист, для всех украинских потребителей действует разделение платежей за техническое обслуживание газовых сетей:

  1. Техобслуживание внутридомовых систем (ТО ВБСГ): касается общих газовых сетей многоквартирных домов (подъездов, фасадных труб). За это жильцы должны расплачиваться коллективно, а тариф устанавливается отдельно для каждого дома и зависит от протяженности труб и количества квартир.
  2. Техобслуживание внутри квартиры или дома: включает мониторинг работы личного счетчика, труб после запорного крана, плиты или котла. Для проведения таких работ владелец лично должен подписать индивидуальное соглашение.

Техобслуживание приборов в доме необходимо проводить один раз в год. Речь идет о регулярной чистке горелок и смазке кранов. Это обеспечит отсутствие утечек газа и экономию, поскольку исправное оборудование будет потреблять меньше ресурса.

Потребители имеют право самостоятельно выбрать исполнителя работ, однако предприятие обязано иметь лицензию. Во время проверки клиент должен предоставить газораспределительной компании договор с сертифицированной фирмой, которая осуществляла техническое обслуживание.

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В то же время газовые приборы, не прошедшие обязательное ежегодное техническое обслуживание, подлежат отключению. Обеспечение такой проверки является прямой обязанностью каждого потребителя, являющегося балансодержателем/владельцем жилья. Безопасность использования "голубого топлива" является общей ответственностью.

Как определяются тарифы на услугу

По словам эксперта, стоимость технического обслуживания зависит от количества и типа техники в доме, сложности газовых приборов, установленных в помещении, однако размер платы в квитанциях за эту услугу может существенно различаться.

"Соцпакет" (ориентировочно 435 грн): рассчитан на квартиры, оснащенные только газовыми плитами. В сумму входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана, ведущего к плите, и кранов самого прибора, а также очистка горелок.

Техобслуживание в частном секторе индивидуальных домов обойдется значительно дороже: от 1 500 до 2 000 грн. В частности, более высокая стоимость обусловлена большим количеством оборудования (индивидуальные отопительные котлы и газовые водонагреватели, колонки).

Льготы и скидки на эти услуги государственные стандарты не предусматривают.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, оформляющие жилищные субсидии на оплату газа, в некоторых случаях должны предоставить дополнительную справку от Нафтогаза. Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности за топливо. Получить такой документ от компании можно онлайн самостоятельно.

Еще Новини.LIVE писали, что с 1 октября этого года украинцы получат обновленные счета за распределение газа. Изменения будут введены в рамках требований Директивы ЕС 2024/1788, которая является важным инструментом в формировании долгосрочной энергетической стратегии. Предусматривается сразу несколько нововведений.

коммунальные услуги деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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