Биткоины Илона Маска - какую сумму накопил один из самых известных бизнесменов в мире

Биткойн уже давно привлекает внимание государств, финансовых организаций и различных людей. Так, одним из существенных игроков на крипторынке является американский миллиардер Илон Маск и его брат Кимбал. Как выяснилось, на двоих они накопили 23 400 биткоинов.

Об этом заявил отец братьев Эррол Маск, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BeInCrypto.

Что Эррол Маск рассказал о криптовалюте

Мужчина убежден, что за криптовалютой — будущее финансов, поскольку старая модель уже потеряла свою актуальность. Основное преимущество криптовалютных переводов — мгновенность. Мужчина сослался на свой опыт отметив, что перевод средств между странами через банки часто подпадают под существенные ограничения.

"Например, если я нахожусь в ЮАР и хочу перевести средства из США через банк, это невозможно - банки специально все усложняют. А если я обращаюсь к друзьям из криптосферы, они делают это мгновенно, без проблем", — объяснил он.

При этом сам Эррол Маск не накапливает криптовалюту и признал, что является сторонником традиционных финансовых инструментов.

Как свидетельствуют последние данные BitsoinTreasuries, компания Tesla Илона Маска имеет на своем счету 11 509 BTC, тогда как SpaceX владеет 8285 биткойнами.

Что еще стоит знать

Напомним, к числу криптобогачей относится действующий президент США Дональд Трамп. Его криптоактивы по состоянию на конец 2025 года оценивались в 870 миллионов долларов. Криптовалюту лидер страны покупает через Trump Media and Technology Group.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина тоже является частью криптовалютного мира. Известно, что на счетах государства в прошлом году было 186 биткойнов. Криптовалюта в Украине — инновационный инструмент для поддержки военных усилий.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что семья Трампа владеет семейной фермой майнинга. Объект состоит из 35 000 сервисов, которые добывают BTC. На этой ферме ежедневно добывается около 2% мирового запаса.