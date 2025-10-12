Дональд Трамп попал в список крупнейших инвесторов в биткоин в США — что известно

Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Биткоин — это один из самых обсуждаемых финансовых активов. За довольно короткий промежуток времени криптовалютой заинтересовались инвесторы, компании и даже государства. Неудивительно, что вопрос о том, кто владеет наибольшим в мире количеством биткоинов, волнует многих. Так, недавно стало известно, что одним из криптобогачей является действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Сколько биткоинов у Трампа

Оценочная стоимость его криптоактивов достигает 870 миллионов долларов. Для покупки криптовалюты глава Белого дома использует Trump Media and Technology Group, которая руководит платформой Truth Social.

Как отмечают журналисты, в мире есть немного бизнесменов, которые накопили большую сумму биткоинов, чем Трамп. Среди них близнецы Винклвосс, Майкл Сейлор и Тим Дрейпер.

Интересно, что еще в 2019 году Дональду Трампу не нравилась криптовалюта, однако все изменилось после того, как он вернулся к борьбе за кресло главы государства. После этого Трамп:

продал NFT-карты;

запустил проект World Liberty Financial и мемкоин;

заработал 1 млрд долларов к своему капиталу.

Во время второй каденции Трампа биткоин подорожал на 60% в период с ноября 2024 по май 2025 года, а компания Trump Media начала скупать криптовалюту, привлекая средства через конвертируемые облигации и акции.

Сейчас Trump Media владеет несколькими миллиардами долларов в биткоинах и имеет более миллиарда долговых обязательств. Несмотря на это рыночная капитализация компании на сегодня на 1,2 миллиарда долларов меньше, чем до того, как состоялся переход на BTC.

Но если биткоин будет прибавлять в цене и в дальнейшем, Дональд Трамп может приумножить свои активы на сотни миллионов или миллиарды долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Дональд Трамп стал причиной резкого обвала цен на криптовалюту после того, как пообещал ввести дополнительные пошлины в размере 100% на товары из Китая. Из-за заявления Трампа Bitcoin упал более чем на 12%.

Ранее мы писали, что Украина является одним из лидеров среди стран, владеющих криптовалютой. По состоянию на конец 2026 года наша страна владела 186 биткоинами. Узнавайте также, какие изменения ждут рынок криптовалют в Украине.