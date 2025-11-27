Видео
Сын Трампа показал майнинг центр — сколько добывает Биткоинов

Дата публикации 27 ноября 2025 05:14
обновлено: 06:01
Сколько серверов добывает Биткоины для Трампа — его сын все рассказал
Майнинг центр семьи Трампа. Фото: Кадр из видео

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, продемонстрировал объект компании "American Bitcoin" в Техасе. Он заявил, что это майнинг ферма президентской семьи.

Соответствующий ролик Эрик Трамп выложил у себя в Instagram.

Эрик Трамп утверждает, что эта семейная ферма майнинга ежедневно добывается около 2% мирового запаса Bitcoin. Он отметил, что этот центр майнинга использует американскую энергию и расположен на американской земле.

"Добро пожаловать в American Bitcoin", — сказал он, показывая объект.

Он сообщил, что на объекте размещено 35 000 серверов, которые обеспечивают безопасность сети и добывают Bitcoin.

Он также прокомментировал распространенное мнение о неуловимости криптовалют, используя физическую инфраструктуру в качестве аргумента:

"Когда люди говорят, что криптовалюта является нематериальной, это не так. Она очень материальна. И это вот здесь, ребята, является живым доказательством", — отметил сын Дональда Трампа.

Напомним, недавно у здания Капитолия установили 3,5-метровую золотую статую Дональда Трампа, который держит в руках биткойн. Странная композиция стала инициативой группы инвесторов, которые работают в сфере криптовалют.

А в Украине летом начали разрабатывать законопроект об обращении криптовалюты и ее налогообложении.

США Дональд Трамп биткоин криптовалюта криптовалютный рынок
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
