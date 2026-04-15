Біткоїни Ілона Маска — яку суму накопичив один із найвідоміших бізнесменів у світі

Біткойн вже давно привертає увагу держав, фінансових організацій та різноманітних людей. Так, одним із суттєвих гравців на крипторинку є американський мільярдер Ілон Маск та його брат Кімбал. Як з'ясувалося, на двох вони накопичили 23 400 біткоїнів.

Про це заявив батько братів Еррол Маск, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BeInCrypto.

Що Еррол Маск розповів про криптовалюту

Чоловік переконаний, що за криптовалютою — майбутнє фінансів, оскільки стара модель вже втратила свою актуальність. Основна перевага криптовалютних переказів — миттєвість. Чоловік послався на свій досвід зазначивши, що переказ коштів між країнами через банки часто підпадають під суттєві обмеження.

"Наприклад, якщо я перебуваю в ПАР і хочу переказати кошти із США через банк, це неможливо — банки спеціально все ускладнюють. А якщо я звертаюся до друзів із криптосфери, вони роблять це миттєво, без проблем", — пояснив він.

При цьому сам Еррол Маск не накопичує криптовалюту і визнав, що є прихильником традиційних фінансових інструментів.

Як свідчать останні дані BitsoinTreasuries, компанія Tesla Ілона Маска має на своєму рахунку 11 509 BTC, тоді як SpaceX володіє 8285 біткойнами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до числа криптобагатіїв належить чинний президент США Дональд Трамп. Його криптоактиви станом на кінець 2025 року оцінювалися у 870 мільйонів доларів. Криптовалюту лідер країни купує через Trump Media and Technology Group.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна теж є частиною криптовалютного світу. Відомо, що на рахунках держави торік було 186 біткойнів. Криптовалюта в Україні — інноваційний інструмент для підтримки військових зусиль.

Ще Новини.LIVE розповідали, що родина Трампа володіє родинною фермою майнінга. Об'єкт складається з 35 000 сервісів, які видобувають BTC. на цій фермі щодня видобувається близько 2% світового запасу.