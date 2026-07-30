Отделения Новой почты начнут работать по-новому: что изменится с 1 августа

Отделение Новой почты, человек с приложением Новой почты, мужчина с посылкой. Фото: УНИАН, Новая почта/Telegram, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы, регулярно пользующиеся услугами Новой почты, смогут отправлять или получать посылки еще до начала рабочего дня. Для этого компания с 1 августа 2026 года изменит режим работы своих отделений в областных центрах.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты в Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

График работы отделений Новой почты с 1 августа

Согласно обновленному расписанию, отделения почтового оператора будут открываться на час раньше, чем обычно — с 08:00. В компании считают, что благодаря этому клиентам станет удобнее планировать визиты для получения или отправки посылок. Ведь новый график позволит делать это еще до начала рабочего дня.

Новая почта меняет график работы своих отделений. Скриншот: Новая почта/Telegram

Где проверить график работы отделений

Информация доступна на официальном сайте компании. Также проверить график работы конкретного отделения Новой почты можно в мобильном приложении.

Что еще стоит знать

Напомним, для клиентов Новой почты, которые будут отправлять посылки в США, до 1 сентября будет действовать акция, по которой таможенные сборы за отправку будет оплачивать компания.

Главное условие — в экспресс-накладной в качестве плательщика пошлины необходимо указать именно отправителя. В Новой почте подчеркнули, что с 24 июля такие клиенты будут оплачивать только доставку посылки.

Если же в качестве плательщика пошлины указан получатель, то сборы будут начисляться в соответствии с требованиями Таможенной службы США.

Как сообщали Новини.LIVE, в отделениях Новой почты стало больше услуг от Нафтогаза. Отныне клиенты могут вносить изменения в личные данные или переоформлять личный счет, если стали владельцами недвижимости. Доступ к новым услугам появился в июле 2026 года.

Еще Новини.LIVE писали, что кибермошенники от имени Новой почты рассылают украинцам письма об ошибках при проведении аудитов. Получателям предлагается загрузить вложения, содержащие вредоносное содержимое. Цель злоумышленников — получить доступ к паролям, банковским счетам или личным данным украинцев.