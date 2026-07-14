«Нафтогаз» и «Новая почта» запустили новые услуги: что смогут сделать клиенты

Отделение Новой почты, деньги, квитанция. Фото: Новая почта/Telegram, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты Новой почты смогут воспользоваться более широким спектром услуг в отделениях. Речь идет, в частности, об услугах Нафтогаза по обслуживанию счетов за газ. Таким образом, ряд операций станет более доступным для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты, передает Новини.LIVE.

Новые услуги "Нафтогаза" на Новой почте

Как отмечается, к услугам по смене поставщика газа или выдаче справки об отсутствии задолженности с июля 2026 года добавились следующие услуги:

по обновлению персональных данных;

переоформление личного счета после покупки недвижимости.

На Новой почте рассказали о новых услугах для украинцев. Скриншот: Новая почта/Telegram

Какие еще услуги доступны

Украинцы в отделениях почтового оператора могут:

сменить поставщика природного газа;

оформить новое подключение;

получить акт сверки;

оформить справку об отсутствии задолженности.

Что ещё стоит знать

Напомним, компания "Нафтогаз" разрешила бытовым потребителям оплачивать "голубое" топливо средствами "Национального кэшбэка". Оплату необходимо произвести до 25 июля, в противном случае все накопленные средства будут перечислены в государственный бюджет. Оплатить коммунальные услуги с помощью кэшбэка можно на сайте или в приложении поставщика газа, авторизовавшись в личном кабинете.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Нафтогаз" рекомендует приобрести важные приборы для домов с газовыми плитами. Речь идет о сигнализаторах для обнаружения утечек природного, бытового и угарного газа. Они стоят от 1 335 гривен.

Еще Новости.LIVE писали, что часть украинцев не будет платить за распределение газа и за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Такое разрешение получили бытовые потребители, чье жилье было разрушено в результате обстрелов со стороны РФ. То есть люди не будут платить за услуги, которыми их фактически не обеспечивают.

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