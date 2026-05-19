Ціни на проїзні у столицях Європи: де громадський транспорт найдоступніший для людей

Люди заходять в автобус, оплата за проїзд.

Напередодні на сайті КМДА опублікували проєкт розпорядження про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Згідно з документом, вартість квитка на проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері з 15 липня підвищиться до 30 гривень. Місячний абонемент на всі види транспорту коштуватиме 4 875 гривень.

Новини.LIVE з’ясовували, мешканці яких європейських столиць платять за проїзд найбільше та яку сходинку в цьому рейтингу посідає Київ.

Де в Європі найдорожчий проїзд

Список лідерів за цінами на поїздки у громадському транспорті очолює Лондон. У столиці Великої Британії тариф залежить від зон, часу доби та способу оплати. Одноразова поїздка на автобусі або трамваї коштує трохи більш як 2 євро, на метро — від 3,6 євро. Місячний абонемент на усі зони та види транспорту обійдеться у 235 євро.

У Стокгольмі, столиці Швеції, вартість проїзду теж є досить високою. Разові квитки на міський транспорт коштують близько 3,5 євро, проїзний на місяць — 166 євро.

В інших європейських столицях за місячний проїзний треба віддати таку суму:

Мадрид (Іспанія) — 142 євро;

Берлін (Німеччина) — 114 євро;

Рим (Італія) — 96 євро;

Париж (Франція) — 90,8 євро;

Гельсінкі (Фінляндія) — 57 євро;

Відень (Австрія) — 51 євро;

Таллінн (Естонія) — 30 євро;

Рига (Латвія) — 30 євро;

Вільнюс (Литва) — 29 євро;

Варшава (Польща) — 28 євро;

Будапешт (Угорщина) — 26,32 євро;

Прага (Чехія) — 22,62 євро;

Братислава (Словаччина) — 22 євро.

Найнижчі тарифи в столиці Румунії Бухаресті. Разова поїздка у наземному транспорті та метро коштує 0,6 євро, місячний проїзний — 15,36 євро.

Скільки коштує проїзний квиток в Європі. Графіка: Новини.LIVE

Скільки коштує проїзд у Києві

Станом на травень 2026 року тариф на проїзд у громадському транспорті столиці (метро, автобус, трамвай, тролейбус) складає 8 грн. Вартість місячного абонементу на усі види транспорту — 800 грн.

Проте вже з 15 липня місцева влада планує підвищити ціни на транспортні послуги майже у чотири рази. Так, за поїздку на метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі киянам та гостям столиці доведеться віддати 30 грн. Вартість місячного безлімітного проїзного квитка складатиме 4 875 грн.

У перерахунку за актуальним курсом майбутня вартість безлімітного місячного проїзного у Києві становитиме близько 96 євро. Це майже стільки ж, скільки платять мешканці Риму, та навіть більше, ніж у Парижі, де проїзний коштує 90,8 євро. Водночас київський абонемент буде більш ніж утричі дорожчим, ніж у столиці сусідньої країни — Варшаві, і майже у шість разів дорожчим, ніж у Бухаресті.

