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Главная Финансы Осовременивание выплат военных ВСУ — что ждет в августе

Осовременивание выплат военных ВСУ — что ждет в августе

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 14:30
Денежное обеспечение для военных в августе — ждать ли индексации
Украинский военный. Фото: Генштаб

В августе 2025 года украинские военнослужащие могут рассчитывать на денежное обеспечение, которое будет состоять из должностного оклада, доплат, надбавок и премий. Кроме того, в следующем месяце предусмотрена индексация выплат.

Вопрос начисления соответствующих выплат предусмотрен законом №2011-XII.

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Денежное обеспечение для военных в августе

В украинской армии размер денежного обеспечения для каждого военнослужащего является индивидуальным, ведь зависит от многих факторов. Среди основных:

  • занимаемая должность;
  • воинское звание;
  • продолжительность и интенсивность службы;
  • условия несения военной службы.

В 2025 году минимальная выплата должна составлять 20,13 тыс. грн. Максимальная сумма зависит от особенностей несения службы конкретного военного, рода войск, его личного вклада и индивидуальных показателей.

В частности, некоторым из военнослужащих предусмотрены вознаграждения. Те, кто выполняют боевые задачи за пределами зон боевых действий, имеют право на доплату в 30 тыс. грн.

Военным, которые несут службу в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированных или вражеских территориях, начисляют ежемесячно вознаграждения в 50, 70 и 100 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрены другие виды доплат, в частности, за уничтоженную вражескую технику. Больше всего доплатят за уничтожение корабля первого ранга — 243,6 тыс. грн, второго ранга — 182,7 тыс. грн, третьего ранга — 121,8 тыс. грн, четвертого ранга — 97,4 тыс. грн. Меньше всего предоставляют за уничтожение военных авто, инженерных машин — 12,18 тыс. грн.

Также предусмотрены премии, которые выплачивают ежемесячно на основе приказа командира подразделения, с учетом:

  • военной дисциплины;
  • наличия дисциплинарных взысканий;
  • показателей выполнения служебных обязанностей.

Некоторым предоставят доплаты за научные степени и звания.

Осовременивание выплат в ВСУ в августе

Индексация выплат в стране может происходить в случае превышения индекса потребительских цен, исчисляемого нарастающим итогом, порога индексации в 103%. В июле Госстат обнародовал индекс инфляции за июнь в 100,8%. От этого показателя зависит уровень индексации зарплаты в зависимости от того, какие базовые месяцы взяты для расчета.

Так, в августе у тех, кто прислушался к советам Министерства социальной политики и базовым месяцем считал январь текущего года, коэффициент индексации составит 4,4%, то есть такой же уровень, по которому проводили и в июле. В августе максимальная сумма индексации составит 133 грн.

Ранее мы сообщали о назначении премий украинским военнослужащим. Такую выплату в некоторых случаях могут существенно урезать.

Также мы рассказывали о том, что в Украине предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 8 тыс. грн. Такую сумму предоставляют кавалерам ордена "За мужество".

зарплаты выплаты деньги индексация военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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