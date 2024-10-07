Курс валют на сегодня, 7 октября, — где выгоднее менять валюту

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 7 октября, по данным НБУ, немного снизился, что происходило и на прошлой неделе. В частности, речь идет об американском долларе, европейской валюте и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,18 грн (-0,04);

евро — 45,43 грн (-0,09);

злотый — 10,53 грн (-0,04).

Курс доллара от Национального банка. Фото: Скриншот

Средний курс в банках

Сегодня американские доллары в коммерческих банках в среднем покупают за 41,04 грн, а продают за 41,51 грн. Евро можно сдать в банки в среднем за 45,25 грн, а приобрести за 45,93 грн. Злотые банки у вас купят за 10,19 грн, продадут вам за 10,74 грн.

Средний курс валют в банках. Фото: Kurs.com.ua

Средний курс в обменниках

В обменных пунктах американский доллар принимают за 41,40 грн, продают за 41,45 грн. Евро покупают за 45,65 грн, продают за 45,85 грн. Злотый примут в среднем за 10,60 грн, продадут за 10,77 грн.

Самый выгодный курс

Сегодня доллар дороже других покупает Альтбанк — за 41,20 грн, а покупать выгодно у Райффайзен Банка — за 41,47 грн.

Евро сдавать лучше в Укргазбанке или ПУМБе — за 45,80 грн, а покупать евровалюту в Креде Агриколь Банке за 45,99 грн.

Злотый на продажу имеет смысл нести в ПриватБанк, где его купят за 10,70 грн, а приобрести польскую валюту лучше в Креді Агріколь Банке за 10,75 грн.

Напомним, что в Национальном банке Украины могут изменить механизм расчета официального курса гривны к другим валютам.

Также мы писали, что недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.