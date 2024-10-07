Курс валют на сегодня, 7 октября, — где выгоднее менять валюту

Основные валюты продолжают дешеветь — курс доллара, евро и злотого на сегодня
Курс валют сегодня, 7 октября, по данным НБУ, немного снизился, что происходило и на прошлой неделе. В частности, речь идет об американском долларе, европейской валюте и польском злотом.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:
- доллар — 41,18 грн (-0,04);
- евро — 45,43 грн (-0,09);
- злотый — 10,53 грн (-0,04).
Средний курс в банках
Сегодня американские доллары в коммерческих банках в среднем покупают за 41,04 грн, а продают за 41,51 грн. Евро можно сдать в банки в среднем за 45,25 грн, а приобрести за 45,93 грн. Злотые банки у вас купят за 10,19 грн, продадут вам за 10,74 грн.
Средний курс в обменниках
В обменных пунктах американский доллар принимают за 41,40 грн, продают за 41,45 грн. Евро покупают за 45,65 грн, продают за 45,85 грн. Злотый примут в среднем за 10,60 грн, продадут за 10,77 грн.
Самый выгодный курс
Сегодня доллар дороже других покупает Альтбанк — за 41,20 грн, а покупать выгодно у Райффайзен Банка — за 41,47 грн.
Евро сдавать лучше в Укргазбанке или ПУМБе — за 45,80 грн, а покупать евровалюту в Креде Агриколь Банке за 45,99 грн.
Злотый на продажу имеет смысл нести в ПриватБанк, где его купят за 10,70 грн, а приобрести польскую валюту лучше в Креді Агріколь Банке за 10,75 грн.
Напомним, что в Национальном банке Украины могут изменить механизм расчета официального курса гривны к другим валютам.
Также мы писали, что недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.
Читайте Новини.LIVE!