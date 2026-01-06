Видео
Ошибочные зачисления средств — когда банк откажет в возврате

Ошибочные зачисления средств — когда банк откажет в возврате

Дата публикации 6 января 2026 10:35
Ошибочный перевод средств на карту — как вернуть деньги по закону
Банковская карта в руках. Фото: Freepik

Ошибочные переводы случаются чаще, чем кажется. Можно ошибиться в одной цифре, и деньги уже на чужой карте.

Как действовать в подобных ситуациях и почему банк не может просто быстро вернуть обратно средства без согласия получателя, написал адвокат Роман Симутин в собственном Telegram-канале.

Читайте также:

Если вы знаете человека, которому прислали деньги

Самый простой сценарий — когда перевод пошел знакомому человеку или контакту из телефонной книги. Часто такое случается при переводах по номеру телефона или после повтора старого платежа, например продавцу с маркетплейса.

В этом случае советуют просто связаться с получателем, объяснить ошибку и попросить вернуть деньги, учтя комиссию. Но стоит быть готовым к разной реакции. Кто-то может не ответить, кто-то заподозрить мошенничество, а кто-то прямо сказать, что это "не его проблема".

Если вас игнорируют, адвокат советует зафиксировать обращение письменно, в мессенджере, и прямо ссылаться на закон. Так как Гражданский кодекс четко указывает, что лицо, которое без оснований получило имущество за счет другого, обязано его вернуть. При этом — за три рабочих дня с момента, когда банк уведомил получателя об ошибочной операции.

Если деньги ушли в другой банк и вы не знаете получателя

Здесь все сложнее. Если клиент даже не знает, кто именно получил средства, в такой ситуации единственный путь — обращаться в банк получателя. Название банка можно найти в квитанции платежа.

Банк обязан принять заявление, уведомить своего клиента об ошибочном зачислении и вернуться к вам с ответом. Но никаких персональных данных вам не раскроют, это банковская тайна.

Юрист советует сразу письменно предупредить банк, что в том случае, если деньги не вернут, вы пойдете в суд. Это часто стимулирует банк активнее коммуницировать с клиентом-получателем. Если же получатель принципиально отказывается возвращать средства, другого варианта, кроме суда, нет.

Почему банк сам не списывает ошибочные средства

Этот вопрос возникает чаще всего. Ответ прост: для банка и отправитель, и получатель — равные стороны. Получатель может заявить, что это его деньги, например возврат долга.

Без его согласия банк не имеет права списать средства. Иначе система превратилась бы в инструмент злоупотреблений: оплатил покупку — а потом сказал, что это был "ошибочный перевод".
Именно поэтому банк может лишь уведомить клиента и попросить добровольно вернуть деньги.

Как не попасть в такую ситуацию снова

Адвокат советует несколько простых, но действенных способов:

  • копируйте номер карты вместо ввода вручную
  • если вводите вручную, вводите номер блоками по четыре цифры
  • если раньше отправляли средства на эту карту, найдите платеж в архиве и повторите его
  • попробуйте переводы по телефону.

Напомним, ранее мы писали, кого касается угроза блокировки карт Ощадбанка.

Также узнайте, почему некоторые клиенты Приватбанка имеют проблемы с наследованием средств.

банки денежные переводы банковские карты адвокат банковские счета
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
