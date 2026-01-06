Помилковий переказ коштів на картку — як повернути гроші за законом

Помилкові зарахування коштів — коли банк відмовить у поверненні
Помилкові перекази трапляються частіше, ніж здається. Можна помилитися у одній цифрі, і гроші вже на чужій картці.
Як діяти в подібних ситуаціях і чому банк не може просто швидко повернути назад кошти без згоди отримувача, написав адвокат Роман Сімутін у власному Telegram-каналі.
Якщо ви знаєте людину, якій надіслали гроші
Найпростіший сценарій — коли переказ пішов знайомій людині або контакту з телефонної книги. Часто таке трапляється при переказах за номером телефону або після повтору старого платежу, наприклад продавцю з маркетплейсу.
У цьому випадку радять просто зв’язатися з отримувачем, пояснити помилку і попросити повернути гроші, врахувавши комісію. Але варто бути готовим до різної реакції. Хтось може не відповісти, хтось запідозрити шахрайство, а хтось прямо сказати, що це "не його проблема".
Якщо вас ігнорують, адвокат радить зафіксувати звернення письмово, у месенджері, і прямо посилатися на закон. Так як Цивільний кодекс чітко вказує, що особа, яка без підстав отримала майно за рахунок іншого, зобов’язана його повернути. При цьому — за три робочі дні з моменту, коли банк повідомив отримувача про помилкову операцію.
Якщо гроші пішли в інший банк і ви не знаєте отримувача
Тут усе складніше. Якщо клієнт навіть не знає, хто саме отримав кошти, у такій ситуації єдиний шлях — звертатися до банку отримувача. Назву банку можна знайти у квитанції платежу.
Банк зобов’язаний прийняти заяву, повідомити свого клієнта про помилкове зарахування і повернутися до вас із відповіддю. Але жодних персональних даних вам не розкриють, це банківська таємниця.
Юрист радить одразу письмово попередити банк, що в тому разі, якщо гроші не повернуть, ви підете до суду. Це часто стимулює банк активніше комунікувати з клієнтом-отримувачем. Якщо ж отримувач принципово відмовляється повертати кошти, іншого варіанту, окрім суду, немає.
Чому банк сам не списує помилкові кошти
Це питання виникає найчастіше. Відповідь проста: для банку і відправник, і отримувач — рівні сторони. Отримувач може заявити, що це його гроші, наприклад повернення боргу.
Без його згоди банк не має права списати кошти. Інакше система перетворилася б на інструмент зловживань: оплатив покупку — а потім сказав, що це був "помилковий переказ".
Саме тому банк може лише повідомити клієнта і попросити добровільно повернути гроші.
Як не потрапити в таку ситуацію знову
Адвокат радить кілька простих, але дієвих речей.
- копіюйте номер картки замість введення вручну
- якщо вводите вручну, вводьте номер блоками по чотири цифри.
- якщо раніше надсилали кошти на цю картку, знайдіть платіж в архіві та повторіть його
- спробуйте перекази за номером телефону.
