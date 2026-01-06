Помилковий переказ коштів на картку — як повернути гроші за законом

Банківська картка в руках. Фото: Freepik

Помилкові перекази трапляються частіше, ніж здається. Можна помилитися у одній цифрі, і гроші вже на чужій картці.

Як діяти в подібних ситуаціях і чому банк не може просто швидко повернути назад кошти без згоди отримувача, написав адвокат Роман Сімутін у власному Telegram-каналі.

Якщо ви знаєте людину, якій надіслали гроші

Найпростіший сценарій — коли переказ пішов знайомій людині або контакту з телефонної книги. Часто таке трапляється при переказах за номером телефону або після повтору старого платежу, наприклад продавцю з маркетплейсу.

У цьому випадку радять просто зв’язатися з отримувачем, пояснити помилку і попросити повернути гроші, врахувавши комісію. Але варто бути готовим до різної реакції. Хтось може не відповісти, хтось запідозрити шахрайство, а хтось прямо сказати, що це "не його проблема".

Якщо вас ігнорують, адвокат радить зафіксувати звернення письмово, у месенджері, і прямо посилатися на закон. Так як Цивільний кодекс чітко вказує, що особа, яка без підстав отримала майно за рахунок іншого, зобов’язана його повернути. При цьому — за три робочі дні з моменту, коли банк повідомив отримувача про помилкову операцію.

Якщо гроші пішли в інший банк і ви не знаєте отримувача

Тут усе складніше. Якщо клієнт навіть не знає, хто саме отримав кошти, у такій ситуації єдиний шлях — звертатися до банку отримувача. Назву банку можна знайти у квитанції платежу.

Банк зобов’язаний прийняти заяву, повідомити свого клієнта про помилкове зарахування і повернутися до вас із відповіддю. Але жодних персональних даних вам не розкриють, це банківська таємниця.

Юрист радить одразу письмово попередити банк, що в тому разі, якщо гроші не повернуть, ви підете до суду. Це часто стимулює банк активніше комунікувати з клієнтом-отримувачем. Якщо ж отримувач принципово відмовляється повертати кошти, іншого варіанту, окрім суду, немає.

Чому банк сам не списує помилкові кошти

Це питання виникає найчастіше. Відповідь проста: для банку і відправник, і отримувач — рівні сторони. Отримувач може заявити, що це його гроші, наприклад повернення боргу.

Без його згоди банк не має права списати кошти. Інакше система перетворилася б на інструмент зловживань: оплатив покупку — а потім сказав, що це був "помилковий переказ".

Саме тому банк може лише повідомити клієнта і попросити добровільно повернути гроші.

Як не потрапити в таку ситуацію знову

Адвокат радить кілька простих, але дієвих речей.

копіюйте номер картки замість введення вручну

якщо вводите вручну, вводьте номер блоками по чотири цифри.

якщо раніше надсилали кошти на цю картку, знайдіть платіж в архіві та повторіть його

спробуйте перекази за номером телефону.

