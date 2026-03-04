Некорректные счета за электроэнергию — почему не совпадают данные в платежках

Человек проверяет платежки, счетчик. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым потребителям грозят некорректные начисления в коммунальных платежках из-за допущения ошибок при передаче данных с приборов учета электроэнергии. Счета за свет будут достоверными исключительно в случае соблюдения определенных правил.

Какие существуют правила передачи данных со счетчиков

По данным компании, клиенты обязаны выполнять процедуру передачи информации с приборов учета электроэнергии в четко определенный период времени. Путаница с цифрами, лишними начислениями и задолженность не грозит при условии соблюдения требований электропоставщиков.

Согласно правилам, украинцы должны фиксировать и передавать данные со счетчиков в такой временной промежуток:

в последние два дня каждого месяца;

в первые три дня нового месяца.

В связи с этим лишние начисления могут грозить в случае передачи информации раньше или позже указанного срока.

В платежках неизбежно появятся другие суммы, ведь из-за отклонения от четко указанного периода передачи данных с приборов учета расчет будет осуществлен по другим правилам. В таких случаях операторы системы распределения (ОСР) определяют объемы потребления по среднесуточному показателю. То есть не вовремя переданные данные не засчитают.

Какие возможны проблемы с приборами учета

В энергокомпании также отметили, что граждане могут иметь проблемы с некоторыми видами счетчиков.

Путаница возможна с двухзонным прибором, позволяющим сократить расходы на электрическую энергию. Такой прибор в отличие от обычного фиксирует не только объем потребленной энергии, но и периоды потребления. Владельцам такой техники можно платить на 50% меньше от стоимости электроэнергии, потребленной в период с 23:00 до 7:00. Однако угроза заключается в том, что клиенты во время передачи могут спутать дневные и ночные показатели.

В компании рекомендуют внимательно поочередно записывать данные по тарифам "день" и "ночь". Их не надо добавлять или вычитать, а также определять среднесуточный тариф. Это сделает электропоставщик после получения данных по каждой из вышеуказанных зон.

Для правильного предоставления данных с двухтарифного счетчика нужно зафиксировать цифры до запятой и внести в отдельные графы в собственном кабинете. Речь идет о двух числах с интервалом в десять секунд:

для тарифа "день" — с 7:00 до 23:00;

для тарифа "ночь" — с 23:00 до 7:00.

Тарифы на электроэнергию весной 2026 года

В марте и апреле 2026 года потребители будут платить, как и зимой, за каждый кВт-ч 4,32 грн. Те граждане, которые используют электричество для отопления, смогут пользоваться сниженным тарифом до 30 апреля 2026-го.

Речь идет о следующих условиях:

в случае потребления до 2000 кВт-ч — 2,64 грн за кВт-ч,

если потребление более 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

