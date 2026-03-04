Відео
Україна
Головна Фінанси Помилки у квитанціях за електроенергію — хто під загрозою

Помилки у квитанціях за електроенергію — хто під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:50
Некоректні рахунки за світло — чому не збігаються дані у платіжках
Людина перевіряє платіжки, лічильник. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським споживачам загрожують зайві нарахування у комунальних платіжках через допущення помилок під час передачі даних з приладів обліку електроенергії. Рахунки за світло будуть коректними виключно у разі дотримання певних правил.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію енергетичної компанії Yasno.

Читайте також:

Які існують правила передачі даних з лічильників

За даними компанії, клієнти зобов'язані виконувати процедуру передачі інформації з приладів обліку електроенергії у чітко визначений період часу. Плутанина з цифрами, зайвими нарахуваннями та заборгованість не загрожуватиме за умови дотримання вимог електропостачальників.

Згідно з правилами, українці мусять фіксувати та передавати дані з лічильників у такий часовий проміжок:

  • в останні два дні кожного місяця;
  • у перші три дні нового місяця. 

У зв'язку з цим зайві нарахування можуть загрожувати у разі передачі інформації раніше або пізніше зазначеного терміну.

У платіжках неминуче з'являться інші суми, адже через відхилення від чітко вказаного періоду передачі даних з приладів обліку розрахунок буде здійснено за іншими правилами. У таких випадках оператори системи розподілу (ОСР) визначають обсяги споживання за середньодобовим показником. Тобто невчасно передані дані не зарахують.

Які можливі проблеми з приладами обліку

В енергокомпанії також зауважили, що громадяни можуть мати проблеми з деякими видами лічильників. 

Плутанина можлива з двозонним приладом, що дає змогу скоротити витрати на електричну енергію. Такий пристрій на відміну від звичайного фіксує не тільки обсяг спожитої енергії, а й періоди споживання. Власникам такої техніки можна сплачувати на 50% менше від вартості електроенергії, використаної у період з 23:00 до 7:00. Проте загроза полягає у тому, що клієнти під час передачі можуть сплутати денні та нічні показники.

У компанії рекомендують уважно по черзі записувати дані за тарифами "день" і "ніч". Їх не треба додавати чи віднімати, а також визначати середньодобовий тариф. Це зробить електропостачальник після отримання даних за кожною із вищевказаних зон.

Для правильного надання даних з двотарифного лічильника потрібно зафіксувати цифри до коми та внести в окремі графи у власному кабінеті. Йдеться про два числа з інтервалом у десять секунд:

  • для тарифу "день" — з 7:00 до 23:00;
  • для тарифу "ніч" — з 23:00 до 7:00.

Тарифи на електроенергію навесні 2026 року

У березні та квітні 2026 року споживачі платитимуть, як і взимку, за кожен кВт-год 4,32 грн. Ті громадяни, які використовують електрику для опалення, зможуть користуватися зниженим тарифом до 30 квітня 2026-го.

Йдеться про такі умови:

  • у разі споживання до 2000 кВт-год — 2,64 грн за кВт-год,
  • якщо споживання більш ніж 2000 кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Раніше ми повідомляли, що у Нафтогазі попередили про зміни у питанні надання даних з лічильника для розрахунку за газ. Тепер клієнтам недоступний один зі способів передачі даних з приладів обліку. 

Ще ми розповідали, через що у березні деяким українцям можуть надійти "подвійні" платіжки. Передбачається, що списані рахунки за січень можуть включити до платіжок за лютий.   

комунальні послуги ЖКГ електроенергія гроші лічильники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
