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Главная Финансы Ощадбанк обратился к клиентам — что нужно сделать до 1 июля

Ощадбанк обратился к клиентам — что нужно сделать до 1 июля

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 06:01
Ощадбанк предупредил о закрытии старых карт с 1 июля — кого коснется
Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Сообщение от банка о закрытии старых карт Каким картам грозит аннулирование

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" должны обратиться в отделения из-за окончания срока действия некоторых карт до 1 июля 2025 года. Речь идет об угрозе аннулирования части старых карточек.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

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Сообщение от банка о закрытии старых карт

Ощадбанк начал рассылать некоторым своим клиентам сообщения с просьбой обратиться в отделение банка, поскольку с 1 июля этого года должно прекратиться их обслуживание.

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Для того, чтобы не потерять доступ к собственным средствам после этого срока, необходимо осуществить замену банковских карт. Такая услуга невозможна в дистанционном режиме, поэтому те, кто получит соответствующее сообщение, должны лично обратиться в отделения банков

Представитель главного офиса Ощадбанка подтвердил, что банк действительно не продлит карты, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года.

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Каким картам грозит аннулирование

По информации Ощадбанка, с 1 июля текущего года банк не продлит карты, срок действия которых подошел к концу до 2 февраля 2022 года.

В частности, также не будут продлены карты при условиях:

  • если на карточках вообще нет средств;
  • если по карточным счетам не осуществлялись никакие финансовые операции за последние полгода.

Для проверки информации клиентам рекомендуют позвонить со своего финансового номера телефона, привязанного к карте, позвонить в контакт-центр.

Уточнить информацию, нужно ли идти за обновлением карт в отделение банка, можно по таким каналам связи:

  • через контакт-центр: 0-800-210-800;
  • через веб-звонок на официальном сайте госбанка;
  • через звонок в вайбер.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке предоставляют предложение услуги по страхованию. Однако решение о согласовании на нее клиент может принимать самостоятельно.

Также сообщали, что в Ощадбанке по закону о финмониторинге происходит блокировка счетов клиентов. Из-за этого украинцы не имеют доступа к собственным деньгам.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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