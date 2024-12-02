Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Ощадбанк изменил срок действия своих карт — что известно arrow

Ощадбанк изменил срок действия своих карт — что известно

2 декабря 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк продлил срок действия своих карт — когда истечет
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, включая те, в которых истекает срок использования. Они будут оставаться активными по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

Об этом говорится на портале Ощадбанка.

Читайте также:

Подробнее о сроке действия карт

Ощадбанк объяснил, что решение продлить срок действия карточек связано с военным положением в Украине. В банке уточнили, что автоматическое продление касается карточек, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

В то же время клиентов, для которых уже сделали новые карты, призвали обратиться в отделения Ощадбанка, чтобы их получить.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что даже после завершения указанного срока действия карты будут оставаться полностью функциональными. Их владельцы смогут выполнять все необходимые операции, в частности:

  • рассчитываться в торгово-сервисных сетях;
  • снимать наличные деньги в банкоматах и осуществлять другие транзакции.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк дает возможность бесплатно пополнять карточные счета для всех своих клиентов. Для удобства пользователей доступны разнообразные способы пополнения, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий вариант.

Также мы писали, что для закрытия карты в Ощадбанке нужно лично обратиться в отделение, предоставить необходимые документы и оформить заявление на деактивацию счета. Это может создавать значительные неудобства, особенно для украинцев, выехавших за границу из-за войны, но до сих пор испытывающих средства на счетах банка.

Ощадбанк банки банковские карты услуги карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Проблемы с кэшбеком в ПриватБанке — на что жалуются клиенты

06:45 Выплаты подъемных военным — когда их можно получить и какие суммы

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:30 Цены на подсолнечник обновили — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Мобилизация без ТЦК — как самостоятельно выбрать воинскую часть

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:22 Как устроиться на работу в ТЦК — военный дал ответ

06:22 Байден помиловал своего сына — сможет ли помешать этому Трамп

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

06:01 Ощадбанк изменил срок действия своих карт — что известно

05:32 ТОП-5 новых правил о бронировании работников, которые надо знать

07:01 Проблемы с кэшбеком в ПриватБанке — на что жалуются клиенты

06:45 Выплаты подъемных военным — когда их можно получить и какие суммы

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:30 Цены на подсолнечник обновили — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Мобилизация без ТЦК — как самостоятельно выбрать воинскую часть

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:22 Как устроиться на работу в ТЦК — военный дал ответ

06:22 Байден помиловал своего сына — сможет ли помешать этому Трамп

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

06:01 Ощадбанк изменил срок действия своих карт — что известно

05:32 ТОП-5 новых правил о бронировании работников, которые надо знать

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету