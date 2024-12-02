Ощадбанк продлил срок действия своих карт — когда истечет

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, включая те, в которых истекает срок использования. Они будут оставаться активными по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

Об этом говорится на портале Ощадбанка.

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Подробнее о сроке действия карт

Ощадбанк объяснил, что решение продлить срок действия карточек связано с военным положением в Украине. В банке уточнили, что автоматическое продление касается карточек, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

В то же время клиентов, для которых уже сделали новые карты, призвали обратиться в отделения Ощадбанка, чтобы их получить.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что даже после завершения указанного срока действия карты будут оставаться полностью функциональными. Их владельцы смогут выполнять все необходимые операции, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисных сетях;

снимать наличные деньги в банкоматах и осуществлять другие транзакции.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк дает возможность бесплатно пополнять карточные счета для всех своих клиентов. Для удобства пользователей доступны разнообразные способы пополнения, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий вариант.

Также мы писали, что для закрытия карты в Ощадбанке нужно лично обратиться в отделение, предоставить необходимые документы и оформить заявление на деактивацию счета. Это может создавать значительные неудобства, особенно для украинцев, выехавших за границу из-за войны, но до сих пор испытывающих средства на счетах банка.