Ощадбанк предупредил пенсионеров о новых правилах — что изменилось

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" обновил правила для клиентов, получающих пенсии на карты финучреждения. Специалисты обратились к своим клиентам с важным разъяснением о возобновлении заблокированных выплат.

Об этом говорится на сайте банка.

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Новые правила для клиентов

Как отмечается, информация актуальна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), на счета которых установлены ограничения.

Для таких клиентов изменили правила идентификации личности. Раньше для этого нужно было лично обращаться в отделение Ощадбанка, а сейчас, если такие лица физически не могут прийти, это можно сделать дистанционно. Речь идет о прохождении идентификации через видеозвонок в контакт-центр Ощадбанка.

При этом клиенты могут самостоятельно выбрать дату и время для соответствующего видеовызова.

В пресс-службе объясняют, что для видеозвонка гражданам не придется передавать персональную информацию или реквизиты карты. Новая процедура позволит подтвердить свое лицо легко и комфортно. Нужно только ввести:

фамилия, имя и отчество;

актуальный номер мобильного телефона.

Источник: Ощадбанк

Для этого необходимо перейти по ссылке, а после этого им предоставят дальнейший план действий.

Неначисление средств на карты Ощадбанка

По правилам, утвержденным правительством, пенсионеры со статусом внутренне перемещенного лица, полученным до 24.02.2022 года, должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Для выполнения соответствующего требования было предоставлено девять месяцев. Благодаря этому хотели убедиться, что деньги получают именно те, кому они назначены.

Однако такое требование пенсионеры массово проигнорировали и потеряли доступ к пенсиям с апреля этого года. По данным правительства, требование выполнило только 228,4 тыс. пенсионеров, в некоторых регионах идентификацию не прошли около половины переселенцев. Чтобы возобновить выплаты, пенсионерам настоятельно рекомендуют выполнить требование по прохождению идентификации. В настоящее время их пенсионные средства хранятся на расчетных счетах. Всю сумму перечислят — как только будет пройдена идентификация.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года ожидаются изменения и повышения выплат для пенсионеров. В частности, часть граждан получит материальную помощь от ООН.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд рассчитывает на полноценное финансирование социальной сферы в 2024 году. В частности, дефицит средств не предусматривается.