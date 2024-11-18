Клиентов Ощадбанка предупредили о новых условиях обслуживания — что изменится с 1 декабря

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк с 1 декабря 2024 года меняет условия обслуживания для владельцев зарплатных карт. Клиенты финучреждения смогут снимать наличные деньги без комиссии не только в банкоматах Сбербанка, но и в устройствах других украинских банков.

Об этом рассказывает издание "На пенсии" со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

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Подробнее о нововведениях

Отмечено, что это улучшение будет касаться не только зарплатных карт, но и всех платежных карт банка. Нововведение позволит клиентам экономить на снятии наличных без привязки к банкоматам конкретного банка.

Ощадбанк надеется, что новое нововведение повысит привлекательность сотрудничества для организаций, выплачивающих зарплаты через банк. Отсутствие комиссий за снятие наличных станет дополнительным стимулом для компаний выбирать Ощадбанк как основной банк для зарплатных проектов. Это позволит укрепить связи с существующими партнерами и привлечь новых клиентов, работающих в рамках таких программ.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых государственный Ощадбанк. Министерство экономики подписало меморандумы с этими банками, что расширяет доступ к программе частичной компенсации для поддержки украинского производства.

Мы также рассказывали, что в Ощадбанке дали советы, что делать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный Кэшбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.